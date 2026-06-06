サリバン氏は声明で疑惑を否定し、報道を批判した。彼は「最近、私の私生活に関する数十年も前の完全に虚偽の疑惑が放送や出版される予定だと知りました。これらの虚偽はメディアに扇情的に報じられています。

私はこれらの主張を断固として否定する。私生活は守りたい人間であり、タブロイド紙が作り上げた風刺画のような人物ではない。私を個人的にも職業的にも知る人々は、私がどのような人間で何を信条としているかを理解している。メディアが描き出そうとしている人物では決してない。」

さらに法的措置も辞さないとし、「BBCを名誉毀損で提訴する。他のメディアも虚偽報道を繰り返せば提訴する」と述べた。