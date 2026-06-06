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ウェストハムのデビッド・サリバン会長が、私生活に関する「数十年も前の全くの虚偽の疑惑」を巡り辞任し、大きな衝撃が走っている。
ウェストハム会長が16年の任期を終え退任した。
サリバン氏は16年間率いたウェストハム・ユナイテッドの共同会長兼取締役を即時辞任した。プレミアリーグ降格やカレン・ブレイディ副会長の退任に続く混乱期の決断である。
サリバン氏は、自身の私生活に関する過去の疑惑が報道されることを受け、クラブの再建期に私的な問題が安定を損なうことを避けるため退任を決断したと説明した。ウェストハムは、サリバン氏がWHホールディング・リミテッドとクラブの両取締役も辞任したことを確認した。
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退任する会長は疑惑を強く否定している
サリバン氏は声明で疑惑を否定し、報道を批判した。彼は「最近、私の私生活に関する数十年も前の完全に虚偽の疑惑が放送や出版される予定だと知りました。これらの虚偽はメディアに扇情的に報じられています。
私はこれらの主張を断固として否定する。私生活は守りたい人間であり、タブロイド紙が作り上げた風刺画のような人物ではない。私を個人的にも職業的にも知る人々は、私がどのような人間で何を信条としているかを理解している。メディアが描き出そうとしている人物では決してない。」
さらに法的措置も辞さないとし、「BBCを名誉毀損で提訴する。他のメディアも虚偽報道を繰り返せば提訴する」と述べた。
会長は、これらの疑惑はサッカーとは無関係だと主張している。
サリバン氏は、疑惑はサッカー界での活動とは無関係だと強調した。長年にわたりサッカー界に携わり、30年以上ウェストハムに尽くしてきたことも述べた。
クラブが困難な時期にある今、私的な問題が混乱や不安定さにつながるのを防ぐため、
熟考の末、私は重い心で共同会長および取締役を即時辞任する決断をした。
「愛するクラブとサポーターのため、団結と集中力を維持したいという思いから、苦渋の決断をしました。」
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不透明な時期、暫定指導部が指揮を執る
ウェストハムは、サリバン氏の退任を受け、暫定CEOのカリム・ヴィラニ氏がクラブの日常業務を統括すると発表した。クラブによると、サリバン氏は重大な過去の疑惑が報じられる直前に辞任し、その疑惑はウェストハムやその運営とは無関係だという。今後、ピッチ内外で再建を進めるクラブの指導体制に注目が集まる。