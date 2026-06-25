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ウェストハムのチャンピオンシップ降格を受け、プレミアリーグのクラブがジャロッド・ボーウェンの獲得に動いた。
トフィーズ、ウインガー獲得へ
『フットボール・インサイダー』によると、エバートンはチャンピオンシップのウェストハムのエース獲得に正式に興味を示した。ハマーズの主将は首都での厳しいシーズンを経て、早期のトップリーグ復帰を希望している。エバートンは交渉を急ぐ構えだが、得点力のあるFWは他のオファーも慎重に比較し、将来を決める方針だ。
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モイーズ監督、攻撃の効率化を目指す
英紙『ザ・サン』によると、エヴァートンはデイヴィッド・モイーズ監督の要望で、攻撃陣に決定力を早急に注入するためボウエンの獲得を推進している。昨季は2桁得点を挙げた選手が一人もおらず、チーム内最多得点はベトの9ゴールにとどまった。ボウエンは定期的に決定機を作り、確実に決める力を証明しており、彼の加入でこの課題は大きく改善される見込みだ。
マージーサイドの首脳陣が候補リストを拡大
ウェストハムの降格という結果とは対照的に、このフォワードは9ゴール11アシストと個人では好成績を残した。しかし、その20ゴール相当の貢献でも、トーマス・トゥヘル監督が選ぶ2026年W杯イングランド代表には選ばれなかった。
クラブはまた、今夏契約満了となるフルハムのウインガー、ハリー・ウィルソンにも注目している。しかし、今季19得点を挙げたウェールズ代表FWにはリーズ・ユナイテッドとアストン・ヴィラも関心を示しており、獲得競争は激化必至だ。
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移籍争いが序列を試す
エバートンは移籍市場の締め切りが迫る中、難しい状況に立たされている。モイーズ監督はボウエンに他クラブからのオファーを断るよう説得する一方、ウィルソン争奪戦でも複数のクラブと競合している。これらの交渉の成否が、8月22日のクリスタル・パレス戦で始まる新シーズンのチーム戦力を左右する。