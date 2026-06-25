ウェストハムの降格という結果とは対照的に、このフォワードは9ゴール11アシストと個人では好成績を残した。しかし、その20ゴール相当の貢献でも、トーマス・トゥヘル監督が選ぶ2026年W杯イングランド代表には選ばれなかった。

クラブはまた、今夏契約満了となるフルハムのウインガー、ハリー・ウィルソンにも注目している。しかし、今季19得点を挙げたウェールズ代表FWにはリーズ・ユナイテッドとアストン・ヴィラも関心を示しており、獲得競争は激化必至だ。