ウェストハムのスター、タティ・カステジャノスが、激しいロンドン・ダービーでミルウォールのGKフィリップ・マーシャルに唾を吐いたとして非難される

ザ・デンで行われたミルウォールとウェストハム・ユナイテッドの待望の一戦は、荒れやすいという評判に違わぬ展開となった。しかし、この試合はカステジャノスに関する重大な疑惑によってかき消される形となった。2012年以来初めて、このロンドンの宿敵同士がチャンピオンシップの一戦で激突し、高い緊張感に包まれた末、2-2のドローとなった試合の後半に事態はついに沸騰した。

緊張が高まり始めたのは、マーシャルがチームとして時間を使おうとする中で、許される6秒を超えてボールを保持した時だった。遅延にいら立ったカステジャノスは、GKにプレッシャーをかけるためペナルティーエリア内を全力で駆け寄った。その後、両チームの複数の選手が絡む突然の混乱状態へと発展し、ペナルティーエリア内で小競り合いが起きた。そしてその後、マーシャルが自身のシャツを指さし、ウェストハムのFWからつばを吐きかけられたと示している様子が確認された。