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ウェストハムのスター、タティ・カステジャノスが、激しいロンドン・ダービーでミルウォールのGKフィリップ・マーシャルに唾を吐いたとして非難される
ザ・デンでの混乱
ザ・デンで行われたミルウォールとウェストハム・ユナイテッドの待望の一戦は、荒れやすいという評判に違わぬ展開となった。しかし、この試合はカステジャノスに関する重大な疑惑によってかき消される形となった。2012年以来初めて、このロンドンの宿敵同士がチャンピオンシップの一戦で激突し、高い緊張感に包まれた末、2-2のドローとなった試合の後半に事態はついに沸騰した。
緊張が高まり始めたのは、マーシャルがチームとして時間を使おうとする中で、許される6秒を超えてボールを保持した時だった。遅延にいら立ったカステジャノスは、GKにプレッシャーをかけるためペナルティーエリア内を全力で駆け寄った。その後、両チームの複数の選手が絡む突然の混乱状態へと発展し、ペナルティーエリア内で小競り合いが起きた。そしてその後、マーシャルが自身のシャツを指さし、ウェストハムのFWからつばを吐きかけられたと示している様子が確認された。
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正式な抗議が提出された
ピッチ上での口論を受け、事態はさらにエスカレートした。ミルウォールのコーチングスタッフとメディカルチームが、このGKの訴えに反応したためだ。『Sky Sports』の報道によれば、ミルウォールのスタッフはこの件の直後、試合の審判団に正式な抗議を申し立てる措置を取ったという。その後、第4審判は、ウェストハムのストライカーに対してGKが唾吐きの疑いを申し立てていたことを確認している。
唾吐きの疑いはフットボール・アソシエーションによって極めて重大に扱われており、証拠が決定的と判断された場合には長期の出場停止処分につながることが多い。最近の前例もこうした違反行為の重大さを示しており、2025年12月にはバーンリーMFハンニバル・メイブリがリーズのファンに唾を吐いたとして4試合の出場停止と1万5000ポンドの罰金を科され、またノリッジのウインガー、ボルハ・サインスも2024年12月、サンダーランド戦での同様の件により6試合の出場停止と1万2000ポンドの罰金を科された。
明暗が分かれた前後半
物議を醸す出来事が主役になる前、この試合はイースト・ロンドンとサウスイースト・ロンドンのフットボールを特徴づける激しいライバル関係を示す一戦だった。ミルウォールは2-0の大きなリードを築き、プレミアリーグから降格してきた近隣クラブのウェストハムから歴史的な勝利を挙げるかに見えた。
ウェストハムは反撃して勝ち点1をもぎ取った。試合は激しいチャレンジや戦術的ファウルによってたびたび中断された。2-2という最終スコアは、この結果でウェストハムがチャンピオンシップ首位を維持し、スウォンジーに勝ち点1差をつける一方、ミルウォールは10位に浮上したことを意味しており、この激突の競争の激しさを反映していた。ただ、試合後の議論は完全にカステジャノスの振る舞いに集中している。
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監督たちが唾吐き騒動に反応
試合後、騒然とした一戦を受けて、ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督は、この論争から距離を置く姿勢をすぐに示し、自チームのFWが関与した一件について語ることを避けた。試合後のメディア対応で唾吐き疑惑について問われると、このポルトガル人指揮官は「見ていない、見ていない。だからコメントはしない」とだけ述べた。
一方、ミルウォールのアレックス・ニール監督はこの状況に正面から言及し、自身は騒動の場面から離れていたと認めつつ、マーシャルを擁護した。ダービー後に報道陣に対し、ライオンズを率いる指揮官は、この主張に関する自軍選手の誠実さを信じる姿勢を示し、こう語っている。「私はかなり遠くにいたので、何が起きたのかを見るのは難しかった。フィルが理由もなくそんなことを言うとは思わない、ということだが、私には分からない。審判や当局、誰であれ、この件を見るはずだし、対処が必要な案件であれば、きっとそうするはずだ」
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