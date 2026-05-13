カラム・ウィルソンはプレミアリーグの審判判定に一貫性がないと不満を表明した。ウェストハムのストライカーはアーセナル戦で決めたゴールがVARで取り消され、降格圏のチームには痛手だった。一方、アーセナルは優勝争いのリードを維持した。
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カラム・ウィルソンがアーセナル戦で取り消されたゴールを受け、審判を批判し、明確な傾向を指摘した。
日曜のロンドン・ダービーを巡る騒動が続いている。ウィルソンの延長同点弾は、VAR判定の末に無効に。主審カヴァナはモニター確認後、GKラヤが相手選手に掴まれていたと判断した。
納得できないウィルソンは「試合前にアーセナルのセットプレーを分析したが、同じ行為が何度もあった」とスカイ・スポーツに語り、ほぼ全チームがPKエリアでGKをブロックしながらもほとんど罰せられていないと主張した。
彼によると、シーズン中はこの種のプレーはよく見逃されており、今回の押し合いもペナルティエリア内の通常の接触として扱うべきだった。「一つを取り上げるなら、すべてを取り上げなければならない」とウィルソンは述べた。
PGMOL会長ハワード・ウェッブ氏は、番組『Match Officials Mic'd Up』でこの判定を支持し、ラヤへの接触はファウルの基準を満たし、相手選手がGKをつかんだ場合は常に保護すべきだと述べた。
しかしウィルソンは納得せず、「ボールがラヤに届く前にトロサールとガブリエルも小競り合いをしていた。あれがファウルなら、その前のトロサールの行為もファウルだ」と反論した。