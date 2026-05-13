カラム・ウィルソンがアーセナル戦で取り消されたゴールを受け、審判を批判し、明確な傾向を指摘した。

日曜のロンドン・ダービーを巡る騒動が続いている。ウィルソンの延長同点弾は、VAR判定の末に無効に。主審カヴァナはモニター確認後、GKラヤが相手選手に掴まれていたと判断した。

納得できないウィルソンは「試合前にアーセナルのセットプレーを分析したが、同じ行為が何度もあった」とスカイ・スポーツに語り、ほぼ全チームがPKエリアでGKをブロックしながらもほとんど罰せられていないと主張した。