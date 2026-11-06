新監督スコット・パーカーがチャンピオンシップからの昇格を実現するようプレッシャーを受ける中、ボーウェンはウェストハムと1年契約を結んでいるのかと問われた元ウェストハムのウイング、ジャーヴィスは、サポーターが特別なアウェー観戦を体験できる最新のMidnite Express企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「そういう認識になると思う」

「彼がどれほどクラブを愛しているかは知っているだろう。彼の家族がどれほどクラブを愛しているかも、彼がファンにとってどれほど大切な存在かも分かるはずだ。そして彼は、チャンピオンシップでプレーした選手の中で最高の選手になる可能性もある」

「夏にはイングランド代表に選ばれるべきだったと今でも思う。数字やスタッツの話になると、私は必ずしもそれを全面的に信じるわけではない。だが、彼が成し遂げてきたことには文句のつけようがない」

「だから、ああいう選手がチームにいれば、ウェストハムの選手たちは彼を見て、大きな自信を得られるはずだ。試合で苦しい状況になったら、『よし、ジャロッド・ボーウェンに預けよう』と思える」

「彼は今も結果を出している。必ずしも最高の調子ではないと思うが、たとえそうでなくても、95％の状態であっても、チームにいるだけで素晴らしい選手だ。結果を出し、良いプレーを続けている。数字も残しているし、ゴールやアシストも記録し続けている」

「そして、彼はあのチームのリーダーだ。大声で叫んで鼓舞するタイプではないかもしれないが、プレーで手本を示している。それこそが、チームにおける彼の価値を証明していると思う。スコット・パーカーも、彼がチームにいることを心から喜んでいるだろう」