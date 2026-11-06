ウェストハムとダニー・ダイアーへの1年間の約束。スコット・パーカーがプレミアリーグ昇格を実現できなければ、ジャロッド・ボーウェンの忠誠心には期限があるのか？
ボーウェン、ウェストハムに熱狂するダイアー家に結婚で加わる
多くの人を驚かせる形でトーマス・トゥヘル監督の2026年ワールドカップ構想から外れた後、ボーウェンは夏の移籍市場での退団話に耳を貸さなかった。代わりに、ロンドン・スタジアムで契約条件の見直しに合意した。
彼はウェストハムが一度目の挑戦でトップリーグに返り咲くのを助けると誓った。家族とのつながり、すなわち『ストリクトリー・カム・ダンシング』の出場者で、かつて『ラブ・アイランド』に出演したダニと結婚してダイアー家の一員になったことも、新たな挑戦を考えにくくしていた。
- Getty
才能あるFWは移籍の噂に一切耳を貸さないことにした
29歳のウインガーはウェストハムと2030年まで契約を結んでおり、同クラブでプレーを続け、そのまま現役を退くことを望んでいた。すでにクラブで300試合近くに出場し、94得点を挙げてチームの象徴的存在となっている。
ボーウェンがプレミアリーグでのプレー継続を望む意向を示していたなら、数多くのトップリーグのクラブが喜んで迎え入れただろう。ウェストハムにとどまる決断は称賛に値するが、その決断には期限があるのだろうか。
ボーウェンはウェストハムに昇格まで1年の猶予を与えているのか？
新監督スコット・パーカーがチャンピオンシップからの昇格を実現するようプレッシャーを受ける中、ボーウェンはウェストハムと1年契約を結んでいるのかと問われた元ウェストハムのウイング、ジャーヴィスは、サポーターが特別なアウェー観戦を体験できる最新のMidnite Express企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「そういう認識になると思う」
「彼がどれほどクラブを愛しているかは知っているだろう。彼の家族がどれほどクラブを愛しているかも、彼がファンにとってどれほど大切な存在かも分かるはずだ。そして彼は、チャンピオンシップでプレーした選手の中で最高の選手になる可能性もある」
「夏にはイングランド代表に選ばれるべきだったと今でも思う。数字やスタッツの話になると、私は必ずしもそれを全面的に信じるわけではない。だが、彼が成し遂げてきたことには文句のつけようがない」
「だから、ああいう選手がチームにいれば、ウェストハムの選手たちは彼を見て、大きな自信を得られるはずだ。試合で苦しい状況になったら、『よし、ジャロッド・ボーウェンに預けよう』と思える」
「彼は今も結果を出している。必ずしも最高の調子ではないと思うが、たとえそうでなくても、95％の状態であっても、チームにいるだけで素晴らしい選手だ。結果を出し、良いプレーを続けている。数字も残しているし、ゴールやアシストも記録し続けている」
「そして、彼はあのチームのリーダーだ。大声で叫んで鼓舞するタイプではないかもしれないが、プレーで手本を示している。それこそが、チームにおける彼の価値を証明していると思う。スコット・パーカーも、彼がチームにいることを心から喜んでいるだろう」
- Midnite
パーカーがロンドン・スタジアムでヌーノの後任監督に就任した。
ウェストハムが再び監督を交代した。クラブを知り尽くす元MFのパーカーが、解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任に就任した。
初陣ではカーディフを相手に3点差を追いつき、3-3の熱戦の末に勝ち点1を獲得。ボーウェンがいまだイングランド代表に再招集されていない中、ウェストハムは土曜日のブラックバーン遠征を経て、11月の代表ウィークに入る。
2026-27シーズンのウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズの主要パートナーであるミッドナイトは、11月7日（土）にリーグ屈指の華やかなクラブ、レクサムと対戦する愛するウォルヴスを応援するため、往復約210キロの旅に出るサポーター100人に、豪華バス「ミッドナイト・エクスプレス」での移動を提供する。
バスにはウォルヴスのレジェンドであるスティーブ・ブル、カール・イケメ、マット・ジャーヴィスも同乗。サポーターはクラブにまつわるクイズやライブでの質疑応答を楽しめるほか、限定賞品を獲得するチャンスもある。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。