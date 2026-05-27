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ウェストハムが降格で選手放出を計画する中、マテウス・フェルナンデスの夏の移籍先候補としてマンチェスター・ユナイテッドが浮上している。
レッド・デビルズが首位を走る
『i Paper』によると、マンチェスター・ユナイテッドがフェルナンデスの獲得競争で優位に立っている。21歳の彼は夏の移籍先としてオールド・トラッフォードを「第一候補」に挙げているという。 所属クラブが苦戦する中でも個人として活躍し、欧州各国から注目されていた。アーセナル、パリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリードも関心を示していたが、「夢の劇場」への思いが勝ったという。
中盤の若返りを図るユナイテッドは、元サウサンプトンの彼をマイケル・キャリック監督の下で不可欠な戦力と見る。新体制で進歩を続けるクラブにとって、フェルナンデスは理想的な人材だ。
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ハマーズのバーゲンセールが始まる
先週末にプレミアリーグ残留を逃したウェストハムは、厳しい夏を覚悟している。財政均衡とチャンピオンシップへの備えのため、1億5000万ポンド規模の放出が計画されている。その中心は、昨夏サウサンプトンから3800万ポンド＋400万ポンドのボーナスで加入したフェルナンデスだ。
降格しても安売りはせず、残り4年の契約があるMFに対し8000万ポンドの移籍金を要求。今季プレミアで実力を示した同選手を、わずか12カ月前に獲得したにもかかわらず、依然として大きな利益を得られると確信している。
ブルーノ・フェルナンデスの最高の相棒
戦術面では、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は21歳の選手を主将ブルーノ・フェルナンデスの理想的な相棒と見る。広範囲をカバーし、守備から攻撃へ素早く切り替える能力が、ブルーノの創造性を補完すると評価されている。報道によると、ユナイテッド主将はすでにこの移籍を支持し、今シーズン序盤に同郷の選手をクラブスカウトに推薦していた。
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キャリックの中盤再構築
正式監督に就任したキャリックは、チーム再構築に即座に着手した。彼は中盤の強化を最優先し、フェルナンデスを「高強度な選手」として獲得したいと考えている。ただし、複数戦線を戦う来季を見据えるユナイテッドにとって、フェルナンデスは唯一のターゲットではない。
アタランタのエデルソンとも交渉中で、本人とは合意済みと報じられる。両者を獲得すれば、守備の安定性と創造性を同時に手に入れ、来季の多方面での競争を見据えることになる。