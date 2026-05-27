先週末にプレミアリーグ残留を逃したウェストハムは、厳しい夏を覚悟している。財政均衡とチャンピオンシップへの備えのため、1億5000万ポンド規模の放出が計画されている。その中心は、昨夏サウサンプトンから3800万ポンド＋400万ポンドのボーナスで加入したフェルナンデスだ。

降格しても安売りはせず、残り4年の契約があるMFに対し8000万ポンドの移籍金を要求。今季プレミアで実力を示した同選手を、わずか12カ月前に獲得したにもかかわらず、依然として大きな利益を得られると確信している。



