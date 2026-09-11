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ウェストハムがレクサムに6発快勝、チャンピオンシップ首位を確保
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ウェストハムがロンドンで大勝する
ウェストハムはレクサムに6-0で容赦ない勝利を収め、チャンピオンシップ首位に返り咲いた。『The Athletic』が伝えている。ヌーノ・エスピリト・サント監督のチームは立ち上がりから主導権を握り、フルデビューを果たしたモラトのクロスを29分にジャロッド・ボーウェンが決めて先制した。その後、タティ・カステジャノスのお膳立てからジョエル・ピローエが追加点を挙げ、前半のうちにリードを広げた。レクサムは絶え間ないプレッシャーに対応しきれず、ホームチームが後半に見せた破壊力抜群のパフォーマンスの前に守備が崩壊した。
レクサム、守備面に不安
後半に入るとゴールラッシュとなり、コンスタンティノス・マヴロパノスがCKからヘディングで決めて3-0とした。さらにレクサムは、精度を欠いたCKからカイル・ウォーカー＝ピーターズに高速カウンターを仕掛けられて再び失点。カステジャノスが冷静に4点目を流し込んだ。
途中出場のモハマドゥ・カンテは、鋭く伸びる見事なシュートで5点目を追加。その後、マノル・ソロモンがディフレクションしたシュートで大勝を締めくくった。フィル・パーキンソン監督にとっては就任後最も大きな敗戦となり、守備面の深刻な脆さが露呈した。
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記録的な観客動員が大敗を見守る
屈辱的なスコアにもかかわらず、レクサムはクラブ史に新たな1ページを刻んだ。ロンドン・スタジアムで、クラブがこれまで経験した中で最多となる観客の前でプレーしたのだ。公式入場者数は5万9712人と記録されたが、この大観衆の大半はウェストハムのホームサポーターとシーズンチケット保有者で占められていた。この大観衆も、90分間にわたって自分たちのチームが相手に翻弄される姿を見せつけられたアウェーのファンにとっては、ほとんど慰めにはならなかった。
アンソニー・パターソンは試合序盤にいくつかの決定的なセーブを見せ、ボーウェンのシュートをクロスバーにはじき出す場面もあったが、GKは最終的に守備陣に見放され、なすすべなくさらされる形となった。
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