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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ウェストハムがレクサムに6発快勝、チャンピオンシップ首位を確保

ウェストハム 対 レクサム
ウェストハム
レクサム
EFL チャンピオンシップ

ウェストハム・ユナイテッドが金曜夜、ロンドン・スタジアムで圧巻の攻撃を披露し、レクサムを6-0で粉砕した。ホームのウェストハムは6人の異なる選手がゴールを決めてリーグ4連勝を達成。ウェールズ勢の守備の脆さを容赦なく突き、チャンピオンシップ昇格争いに向けて大きな意思表示を放った。

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    ウェストハムがロンドンで大勝する

    ウェストハムはレクサムに6-0で容赦ない勝利を収め、チャンピオンシップ首位に返り咲いた。『The Athletic』が伝えている。ヌーノ・エスピリト・サント監督のチームは立ち上がりから主導権を握り、フルデビューを果たしたモラトのクロスを29分にジャロッド・ボーウェンが決めて先制した。その後、タティ・カステジャノスのお膳立てからジョエル・ピローエが追加点を挙げ、前半のうちにリードを広げた。レクサムは絶え間ないプレッシャーに対応しきれず、ホームチームが後半に見せた破壊力抜群のパフォーマンスの前に守備が崩壊した。

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  • レクサム、守備面に不安

    後半に入るとゴールラッシュとなり、コンスタンティノス・マヴロパノスがCKからヘディングで決めて3-0とした。さらにレクサムは、精度を欠いたCKからカイル・ウォーカー＝ピーターズに高速カウンターを仕掛けられて再び失点。カステジャノスが冷静に4点目を流し込んだ。

    途中出場のモハマドゥ・カンテは、鋭く伸びる見事なシュートで5点目を追加。その後、マノル・ソロモンがディフレクションしたシュートで大勝を締めくくった。フィル・パーキンソン監督にとっては就任後最も大きな敗戦となり、守備面の深刻な脆さが露呈した。

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    記録的な観客動員が大敗を見守る

    屈辱的なスコアにもかかわらず、レクサムはクラブ史に新たな1ページを刻んだ。ロンドン・スタジアムで、クラブがこれまで経験した中で最多となる観客の前でプレーしたのだ。公式入場者数は5万9712人と記録されたが、この大観衆の大半はウェストハムのホームサポーターとシーズンチケット保有者で占められていた。この大観衆も、90分間にわたって自分たちのチームが相手に翻弄される姿を見せつけられたアウェーのファンにとっては、ほとんど慰めにはならなかった。

    アンソニー・パターソンは試合序盤にいくつかの決定的なセーブを見せ、ボーウェンのシュートをクロスバーにはじき出す場面もあったが、GKは最終的に守備陣に見放され、なすすべなくさらされる形となった。

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