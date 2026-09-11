屈辱的なスコアにもかかわらず、レクサムはクラブ史に新たな1ページを刻んだ。ロンドン・スタジアムで、クラブがこれまで経験した中で最多となる観客の前でプレーしたのだ。公式入場者数は5万9712人と記録されたが、この大観衆の大半はウェストハムのホームサポーターとシーズンチケット保有者で占められていた。この大観衆も、90分間にわたって自分たちのチームが相手に翻弄される姿を見せつけられたアウェーのファンにとっては、ほとんど慰めにはならなかった。

アンソニー・パターソンは試合序盤にいくつかの決定的なセーブを見せ、ボーウェンのシュートをクロスバーにはじき出す場面もあったが、GKは最終的に守備陣に見放され、なすすべなくさらされる形となった。