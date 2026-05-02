ウェストハムがブレントフォードに敗れ、トッテナムのプレミアリーグ残留の可能性が高まった。

Gtechコミュニティ・スタジアムでブレントフォードに3-0で敗れたウェストハムのプレミアリーグ残留は危うくなった。勝てば降格圏と5ポイント差にできたが、引き分け以下ならトッテナムに再び下位3チームに転落する可能性が残った。

この結果、残留は自力では決められなくなった。スパーズがヴィラに勝てば順位で上回る可能性がある。一方ブレントフォードは6試合ぶり白星で連敗を止め、欧州カップ戦出場圏の6位に浮上した。