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ウェストハムがブレントフォードに敗れ、トッテナムのプレミアリーグ残留の可能性が高まった。
ハンマーズが崩壊、降格の懸念が強まる
Gtechコミュニティ・スタジアムでブレントフォードに3-0で敗れたウェストハムのプレミアリーグ残留は危うくなった。勝てば降格圏と5ポイント差にできたが、引き分け以下ならトッテナムに再び下位3チームに転落する可能性が残った。
この結果、残留は自力では決められなくなった。スパーズがヴィラに勝てば順位で上回る可能性がある。一方ブレントフォードは6試合ぶり白星で連敗を止め、欧州カップ戦出場圏の6位に浮上した。
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チアゴ、ビーズの圧倒的な試合で節目の記録達成
キース・アンドリュース監督率いるチームで、イゴール・チアゴが試合の主役となり、今シーズン25得点目を挙げた。52分、ダンゴ・ウアタラがペナルティエリア内で倒され、ブラジル人FWは冷静にPKを沈め、マッズ・ヘルマンセンの逆を突いてホームチームのリードを2点に広げた。
この得点はチアゴの今シーズン22ゴール目、PKでは8ゴール目となり、リーグ屈指のストライカーとしての存在感を示した。ブレントフォードはウェストハムにとっての「天敵」であり続け、直近10試合で8勝目を挙げた。
ウッドワークとVARが、悔しいウェストハムの得点を阻んだ。
スコアだけ見ればブライトンにとって楽な試合だったが、ウェストハムは多くの決定機を逃し、不運も重なる一日だった。マブロパノスは波乱万丈の午後を過ごした。先制点では不注意からオウンゴールを献上し、その後ヘディングで同点ゴールを決めたが、わずかなオフサイドでVARにより取り消された。
タティ・カステヤノスは前半に2度ポストを叩き、クリセンシオ・サマーヴィルのカーブもクロスバーを直撃。ブレントフォードGKカイミン・ケレハーも好守で無失点を守り、カステヤノスの30ヤード弾をバー上に弾き出した。
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Gtechでの終盤の得点と感動的な復帰
試合終了10分前、ミッケル・ダムスガードがペナルティエリアでマークを振り切り、右隅に流し込んで3-0。この一撃で勝敗は決まった。キーン・ルイス＝ポッターとマティアス・イェンセンの連携が起点となった。デンマーク人MFの活躍は当然の報いだった。
終盤にはホームサポーターが歓喜する場面が続いた。ケイ・フーロがプレミアデビューを飾り、最大の歓声は822日ぶりに復帰したジョシュ・ダシルバに送られた。このMFの活躍でビーズは今季10度目のクリーンシートを達成し、ウェストハムにはシーズンをかけた敗北を味合わせた。