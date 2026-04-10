ウェストハムはロンドン・スタジアムでウルブズを4-0と下し、降格圏外へ。コンスタンティノス・マブロパノスとタティ・カステヤノスがそれぞれ2得点し、チームは17位に浮上、降格圏と2ポイント差をつけた。

一方、北ロンドンのトッテナムは18位に落ち、17年ぶりに降格圏に入った。前回ここまで下がったのは2009年1月、ハリー・レドナップ監督の下、ウィガンに敗れた直後だった。



