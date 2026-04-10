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ウェストハムがウルブズに大勝し、トッテナムはプレミアリーグの降格圏に転落した
ウェストハムがロンドンのライバルに痛手を負わせる
ウェストハムはロンドン・スタジアムでウルブズを4-0と下し、降格圏外へ。コンスタンティノス・マブロパノスとタティ・カステヤノスがそれぞれ2得点し、チームは17位に浮上、降格圏と2ポイント差をつけた。
一方、北ロンドンのトッテナムは18位に落ち、17年ぶりに降格圏に入った。前回ここまで下がったのは2009年1月、ハリー・レドナップ監督の下、ウィガンに敗れた直後だった。
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デ・ゼルビは厳しい試練に直面している
日曜のサンダーランド戦で初陣を迎える新監督ロベルト・デ・ゼルビにとって、これ以上の危機はない。
トーマス・フランク、イゴール・トゥドルに続き、今季3人目の監督となる。彼の使命は、13試合未勝利のチームを蘇らせることだ。
13試合中8敗で、12月初め以来ホームでの勝利がない。
ヌノ率いるウェストハムの生き残りをかけた戦い
ウルブズ戦の勝利で、ウェストハムはプレミアリーグ15シーズン連続残留へ大きく前進した。2026年序盤にグラハム・ポッターの後任となったヌノ・エスピリト・サント監督は、マンチェスター・シティやトッテナムからも勝ち点を奪い、荒波を乗り切っている。
残りは3つのロンドン・ダービーや首位のアーセナルなど強豪との試合が続くが、金曜の夜、4点差の勝利で勢いと得失点差を大きく改善し、運命は再び自らの手に戻った。
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スパーズにとって悪夢のような一戦
ウェストハムが上位を狙う一方、トッテナムはミスが許されない過密日程を乗り切らねばならない。サンダーランド戦の後、デ・ゼルビ監督率いるチームはブライトン、ウルヴァーハンプトンと対戦し、厳しい最終月を迎える。5月にはアストン・ヴィラ、チェルシー戦に加え、シーズンを左右する最終節エヴァートン戦が待っている。
名門トッテナムにとって、2部降格の危機は現実だ。残り7試合、新体制と選手たちのプレッシャーは限界だ。