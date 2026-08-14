チェルシーの移籍市場での動きは今夏も止まらず、ジョーダン・ヘンダーソン、ダニー・ウェルベックといった経験豊富な選手に加え、モーガン・ロジャーズ、マクサンス・ラクロワという高額加入組を含む10人の新戦力を迎え入れた。コール・パーマーやリース・ジェームズらを含む、およそ9人から10人の「アンタッチャブル」な中核グループがいるとの報道がある一方で、フォファナは先発イレブン入りを巡る熾烈な競争を十分に理解している。

自身の立場について、フォファナは次のように付け加えた。「たくさんいるし、9人か10人はいると思う。みんなが良い状態で、しっかりトレーニングしなければならない。その上で監督が決断を下す。これはみんなにとって同じことだ。

「もしかしたら何人かは去り、また別の選手が入ってくるかもしれない。自分としては、しっかりトレーニングして、フィットした状態を目指すことが大事で、その後は監督がどうするかを見るだけだ。クラブから、もう自分は必要ないと言われたら、それまでだ。もちろん悲しいが、これがフットボールだ。『自分の居場所はあるし、出場できるのは確実だ』とは言えない」