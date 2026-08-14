Uk Sports Pics Ltd
翻訳者：
ウェズレイ・フォファナがチェルシーに安定を要求、シャビ・アロンソ体制で新時代を迎える準備へ
フォファナ、チェルシーに安定性を求める
チェルシーはアロンソ体制で新たなシーズンに臨もうとしている。アロンソは、BlueCoコンソーシアムが2022年にクラブのオーナーとなって以降、9人目の監督となる。センターバックのフォファナは、タッチライン際の混乱に加え、総額10億ポンド超の補強費が投じられてきたスタンフォード・ブリッジで続く混迷を受け、安定性の重要性を強調した。2016年から2018年まで指揮を執ったアントニオ・コンテが、クラブで2シーズンを通して生き残った最後の監督のままである。
DFが冷静さを求める
昨季38試合に出場し、深刻な負傷による離脱を乗り越えたフォファナは、クラブ上層部もチェルシーの今後の進むべき方向性について同様の見解を共有していると明かした。『BBC Sport』に対し、フォファナはチーム内により安定した環境が必要だと強調し、こう語っている。「安定が必要なのは誰もが分かっていると思う。昨季、ディレクターたちとも話したが、彼らも同じことを言っていた。選手たちと同じ考えだ。僕たちには安定が必要だ」
ポジション争いが激化
チェルシーの移籍市場での動きは今夏も止まらず、ジョーダン・ヘンダーソン、ダニー・ウェルベックといった経験豊富な選手に加え、モーガン・ロジャーズ、マクサンス・ラクロワという高額加入組を含む10人の新戦力を迎え入れた。コール・パーマーやリース・ジェームズらを含む、およそ9人から10人の「アンタッチャブル」な中核グループがいるとの報道がある一方で、フォファナは先発イレブン入りを巡る熾烈な競争を十分に理解している。
自身の立場について、フォファナは次のように付け加えた。「たくさんいるし、9人か10人はいると思う。みんなが良い状態で、しっかりトレーニングしなければならない。その上で監督が決断を下す。これはみんなにとって同じことだ。
「もしかしたら何人かは去り、また別の選手が入ってくるかもしれない。自分としては、しっかりトレーニングして、フィットした状態を目指すことが大事で、その後は監督がどうするかを見るだけだ。クラブから、もう自分は必要ないと言われたら、それまでだ。もちろん悲しいが、これがフットボールだ。『自分の居場所はあるし、出場できるのは確実だ』とは言えない」
- Getty Images
アロンソ、早くも試練に直面
チェルシーは土曜日、レアル・ソシエダとの一戦でプレシーズン日程を締めくくり、その後、8月24日に行われるプレミアリーグ開幕戦で地元のライバル、フラムをホームに迎える。アロンソには、スタンフォード・ブリッジで高まる期待の中、即座に最適なシステムを見極めるとともに、この夏に加わった多数の新戦力を融合させることが求められている。シーズン序盤の結果は、このスペイン人指揮官の下で始まる新時代が、ついに持続的な安定感をもたらせるかどうかを測る重要な試金石となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。