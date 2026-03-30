ウェズリーの負傷、ローマ戦で何試合、どの試合を欠場するのか

この時期は、各クラブが代表戦を不安げに見守り、所属選手が怪我をしないことを願うものだ。しかし、案の定、必ずと言っていいほど何人かの選手が負傷し、その後の試合に出場できなくなってしまう。 その意味で、ローマには良いニュースが届いていない。ブラジル対フランスの親善試合（デシャン監督率いるフランスが2-1で勝利）の途中、ローマのウイング、ウェズリーが負傷し、終了20分前に交代を余儀なくされた。代わって出場したのは、現在サウジアラビアのアル・アハリに所属するロジャー・イバニェスだった。



