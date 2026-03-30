この時期は、各クラブが代表戦を不安げに見守り、所属選手が怪我をしないことを願うものだ。しかし、案の定、必ずと言っていいほど何人かの選手が負傷し、その後の試合に出場できなくなってしまう。 その意味で、ローマには良いニュースが届いていない。ブラジル対フランスの親善試合（デシャン監督率いるフランスが2-1で勝利）の途中、ローマのウイング、ウェズリーが負傷し、終了20分前に交代を余儀なくされた。代わって出場したのは、現在サウジアラビアのアル・アハリに所属するロジャー・イバニェスだった。
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ウェズリーの負傷、ローマ戦で何試合、どの試合を欠場するのか
ウェスリーはいつ戻れるのか
ウェスリーはすでにローマに戻っており、受けた検査の結果、右太ももの大腿二頭筋に筋腱損傷があることが判明した。そのため、このブラジル人選手はガスペリーニ監督率いるチームの次戦を確実に欠場することになる。リーグ戦再開後、チームはサン・シーロで行われるインテルとのビッグマッチに臨む予定で、試合は4月5日（イースターの日曜日）20時45分に開催される。 ローマの試合日程を見ると、ウェスリーは4月25日のボローニャ戦には復帰できる可能性がある。これにより、インテル戦に加え、4月10日のピサ戦および4月18日のアタランタ戦も欠場することになる。
ウェスリーの代わりに誰がプレーできるか
ウェスリーの復帰を待つ間、ガスペリーニ監督は左サイドの新たな解決策を見出さなければならない。これまで同ポジションには、本来は右サイドが本職であるブラジル人選手を起用してきた。 候補の一つは、そのポジションの自然な代役であるコスタス・ツィミカスを先発起用することだ。もう一つの案はオランダ人のデヴァイン・レンシュであり、そのポジションでより攻撃的な布陣を敷く場合は、ステファン・エル・シャアラウィを起用することも考えられる。また、長期間欠場していたアンジェリーニョも、試合感覚を取り戻しつつあるため注目すべき存在だ。