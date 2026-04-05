ウェイン・ルーニー、監督復帰へ！ バーミンガムとプリマスでの失敗を経て、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがベンチ復帰を望む

ルーニーはテレビ番組での戦術的な洞察力で視聴者を魅了しているが、彼の主たる関心は再び監督業へと戻っている。 情報筋によると、彼はプレシーズン準備が始まる前に、具体的なポストを狙っているという。彼の将来について、ある関係者は次のように明かした。「ウェインはテレビの仕事を楽しんでいるが、やはり監督業に戻りたいと考えている。適切な機会があれば、それに前向きに応じるだろう。理想としては、夏の初めに何か決まり、8月のシーズン開幕に間に合うように準備を整えたいと考えている」。このスケジュールであれば、彼にとって極めて重要な移籍市場期間をフルに活用できることになる。