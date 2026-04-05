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ウェイン・ルーニー、監督復帰へ！ バーミンガムとプリマスでの失敗を経て、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがベンチ復帰を望む
スタジオを後にし
英紙『ザ・サン』によると、ルーニーはコーチングスタッフへの復帰を確実にするため、順調に伸びていた放送業のキャリアに終止符を打つ覚悟をしているという。 2024年12月にプリマス・アーガイルを退団した後、このレジェンドは『マッチ・オブ・ザ・デイ』のチームに加わるという高額な契約を結んだ。しかし、トレーニンググラウンドの魅力は、BBCのスタジオよりも依然として強い。最近の不振にもかかわらず、彼は監督として成功することを固く決意しており、空席情報を注視している。この元フォワードは、自身のビジョンを実行するのにふさわしい環境を備えた新しいクラブを見つけることに意欲的だ。
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次の動きのタイミング
ルーニーはテレビ番組での戦術的な洞察力で視聴者を魅了しているが、彼の主たる関心は再び監督業へと戻っている。 情報筋によると、彼はプレシーズン準備が始まる前に、具体的なポストを狙っているという。彼の将来について、ある関係者は次のように明かした。「ウェインはテレビの仕事を楽しんでいるが、やはり監督業に戻りたいと考えている。適切な機会があれば、それに前向きに応じるだろう。理想としては、夏の初めに何か決まり、8月のシーズン開幕に間に合うように準備を整えたいと考えている」。このスケジュールであれば、彼にとって極めて重要な移籍市場期間をフルに活用できることになる。
経営陣の明暗
エバートンのアカデミー出身である彼は、2021年に初の監督職に就いて以来、浮き沈みの激しい道のりを歩んできた。ダービー・カウンティでは、深刻な財政危機と21ポイントの減点処分を乗り越え、チームを率いた功績で当初は広く称賛された。しかし、その後の指揮官としての挑戦ははるかに困難なものとなった。バーミンガム・シティのサポーターは要求が厳しく、彼はわずか83日間で退任することになった。 同様に、プリマスでも期待は高く、就任からわずか7ヶ月で双方の合意により契約を終了した。こうした困難にもかかわらず、彼は自身の指導力に対する揺るぎない自信を持ち続け、イングランド・フットボールリーグでの新たなスタートを切ることを望んでいる。
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家庭とサッカーの両立
就職活動に一時的に一息をついた彼は、先日、ライアン・ギグスやポール・スコールズら元チームメイトと共に、妻コリーンの40歳の誕生日を祝った。家族の節目を無事に終えた今、この伝説的なフォワードは新たな所属先を確保することに全力を注いでおり、監督としての新たな章を迎える準備が整っている。