ウェイン・ルーニー、引退後で最高の試合はレックサム戦だったと明かす―7得点のインテル対バルセロナ戦を凌ぐ

レースコース・グラウンドで観戦したルーニーはこの試合に感銘を受けた。彼はこの試合を、前シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝でインテルとバルセロナが戦った一戦に例えた。ネラッズーリはブラウグラナを4-3で下し、合計スコア7-6で勝利を収めた。この試合は多くの関係者から「史上最高のチャンピオンズリーグの試合」と称賛された。

「知ってるか？（レックサムのチェルシー敗戦は）現役引退後で最も楽しめた試合だと思う」とルーニーはBBCスポーツに語った。「あの雰囲気、サポーターたち。 ピッチに出るために何度もサポーターの中を歩かなきゃいけなかったけど、みんな最高だった。スタジアムに行って、一度もヤジを飛ばされなかったのはたぶん初めてだ。だから…うん、それは良かった。でも雰囲気だけじゃなくて、試合そのものもね。本当に素晴らしい試合だったと思う。レックサムも素晴らしかったよ」

「引退後で一番好きな試合はバルセロナ対インテルだった。去年の準決勝だけど、今回はそれを上回った。本当に楽しめたよ」