ウェイン・ルーニー、引退後で最高の試合はレックサム戦だったと明かす―7得点のインテル対バルセロナ戦を凌ぐ
ハリウッドの夢はVARによる悲劇で幕を閉じる
レックサムのFAカップにおける奇跡的な逆転劇への望みは、チェルシーとビデオアシスタントレフェリー（VAR）によって無情にも断たれた。カー・ラスで行われたこの劇的な夜、北ウェールズのチームは延長114分にルイス・ブラントが劇的な同点弾をヘディングで決めたと確信し、スタンドは熱狂に包まれた。 しかし、微妙なオフサイド判定でVARが介入したことでホームサポーターの歓声は静まり、プレミアリーグの強豪が優位を確立し、最終的に4-2の勝利を収める道が開かれた。
- Getty Images Sport
ルーニー、レックサムをチャンピオンズリーグのエリートより上に置く
レースコース・グラウンドで観戦したルーニーはこの試合に感銘を受けた。彼はこの試合を、前シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝でインテルとバルセロナが戦った一戦に例えた。ネラッズーリはブラウグラナを4-3で下し、合計スコア7-6で勝利を収めた。この試合は多くの関係者から「史上最高のチャンピオンズリーグの試合」と称賛された。
「知ってるか？（レックサムのチェルシー敗戦は）現役引退後で最も楽しめた試合だと思う」とルーニーはBBCスポーツに語った。「あの雰囲気、サポーターたち。 ピッチに出るために何度もサポーターの中を歩かなきゃいけなかったけど、みんな最高だった。スタジアムに行って、一度もヤジを飛ばされなかったのはたぶん初めてだ。だから…うん、それは良かった。でも雰囲気だけじゃなくて、試合そのものもね。本当に素晴らしい試合だったと思う。レックサムも素晴らしかったよ」
「引退後で一番好きな試合はバルセロナ対インテルだった。去年の準決勝だけど、今回はそれを上回った。本当に楽しめたよ」
ルーニーはデッドプールの役をオファーされていない
しかしルーニーは、ハリウッドの有名人であるロブ・マックとライアン・レイノルズが試合を観戦していたにもかかわらず、レックサムのオーナーである彼らと会う機会はなかった。 ルーニーとレイノルズは以前にも面識がある。2016年に公開された『デッドプール』第1作のプロモーション動画に共に参加していたのだ。次作への出演を尋ねられたルーニーは「いいえ、でも数年前にデッドプールのCMには出ましたよ」と答えた。
- Getty Images Sport
レックサムの今後はどうなるのか？
レックサムのカップ戦での戦いが幕を閉じても、クラブはプレミアリーグ昇格に向けた4年連続の昇格という最終目標に集中し続けている。国際的な才能が揃うチェルシー相手に喫した僅差の敗戦は、ハリウッド資本による経営下での進歩の指標となるだろう。ウェールズのクラブは火曜夜のホームゲームでハル・シティを迎え撃つ。
