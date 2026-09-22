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ウェイン・ルーニー、マンチェスター・ユナイテッドに警鐘 「特別な才能」JJ・ガブリエルを欧州の強豪に失えば「残念」
特別な才能を失う
ルーニーは、15歳の神童ガブリエルを失うことはユナイテッドにとって極めて大きな痛手になると認めた。高く評価されているこのアタッカーは最近、オールド・トラッフォード退団を求める意思を伝えた。来月16歳になるガブリエルは、すでにヨーロッパのビッグクラブの目を引いている。将来が依然として不透明な中、レアル・マドリーとバルセロナが同選手の状況を注視していると報じられている。
この10代の選手は最近、欧州の舞台でその計り知れないポテンシャルを示した。UEFAユースリーグのデビュー戦となったサバフ戦で圧巻のハットトリックを記録し、サッカー界屈指の有望株としての地位をさらに確かなものにした。
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ルーニーが内情を明かす
息子カイとともにユナイテッドの育成組織でプレーするガブリエルを見てきたルーニーは、このティーンエイジャーのクオリティーを痛いほど理解している。 Disney+の『Stick To Football』ポッドキャストで語ったユナイテッドのレジェンドは、この状況への落胆を口にした。
「JJが成長していく姿は見てきた。彼は（私の息子）カイのチームにいた」とルーニーは語った。「この件に近い人間なら誰でも、こうなることは分かっていた。マンチェスター・ユナイテッドを公平に見れば、クラブは彼を残すためにあらゆることをした。本当に、できることはすべてやった。
「彼は本当に特別な選手だから、クラブはおそらくほかの選手とは違う扱いをしてきた。私はそれを知っているし、理解できる。なぜならエヴァートンで私がそういう選手だったからだ。私はエヴァートンでそういう扱いを受けていた。
「クラブとしては、より優れた選手を引き留めるためにそうする必要がある。彼は本当に素晴らしい選手だし、いい子でもあるから残念だよ。もう手遅れなのか、それとも彼が残る可能性があるのかは分からない」
トップチームでプレーする準備はできている
元イングランド代表キャプテンは、ガブリエルが最高レベルで成功するために必要な資質をすべて備えていると強く বিশ্বাসしている。ルーニーは、このティーンエイジャーについて、年齢以上の相手を前に見せた成熟度、バランス、そして生まれつきの得点力を称賛した。
「彼はトッププレーヤーだ」とルーニーは語った。「その能力、バランス、そして年齢が上のカテゴリーに上がってもゴールを決められることを示してきた。次のステップはトップチームでのプレーだが、そこは別物で、実際にその中に入ってみるまで分からない。
「ただ、彼は試合を本当によく理解している特別な才能の持ち主だ。おそらく今季のどこかの時点でトップチームデビューを果たしていただろう。だからこそ、その点は残念だ」
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ガブリエウの今後はどうなるのか？
移籍志願を出したものの、ユナイテッドは依然として問題を解決し、この若手を残留へ説得できるとの希望を抱いている。クラブ首脳陣は、彼の長期的な将来を確保するための取り組みを今後も続けていくのは間違いない。もしガブリエルが退団することになれば、トップレベルの選択肢に困ることはない。レアル・マドリーやバルセロナといった強豪が関心を寄せる中、この10代の選手は近くラ・リーガへ活躍の場を移す可能性がある。
現時点で15歳のこの選手は、16歳の誕生日が近づく中で、自らの選択肢を見極めなければならない。オールド・トラッフォードでルーニーの足跡をたどる道を選ぶのか、それとも海外で新たな挑戦に乗り出すのか。ガブリエルの次の一歩には大きな注目が集まる。
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