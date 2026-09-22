息子カイとともにユナイテッドの育成組織でプレーするガブリエルを見てきたルーニーは、このティーンエイジャーのクオリティーを痛いほど理解している。 Disney+の『Stick To Football』ポッドキャストで語ったユナイテッドのレジェンドは、この状況への落胆を口にした。

「JJが成長していく姿は見てきた。彼は（私の息子）カイのチームにいた」とルーニーは語った。「この件に近い人間なら誰でも、こうなることは分かっていた。マンチェスター・ユナイテッドを公平に見れば、クラブは彼を残すためにあらゆることをした。本当に、できることはすべてやった。

「彼は本当に特別な選手だから、クラブはおそらくほかの選手とは違う扱いをしてきた。私はそれを知っているし、理解できる。なぜならエヴァートンで私がそういう選手だったからだ。私はエヴァートンでそういう扱いを受けていた。

「クラブとしては、より優れた選手を引き留めるためにそうする必要がある。彼は本当に素晴らしい選手だし、いい子でもあるから残念だよ。もう手遅れなのか、それとも彼が残る可能性があるのかは分からない」