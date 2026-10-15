皮肉にも、このベテランFWはかつてアル・ナスルでジェズス監督の下、タイトルを獲得しており、さらに2026年ワールドカップ後の代表監督にジェズスを推薦していた。しかし、チームメイトに謝罪する一方で監督を公然と批判する声明を発表したことは、チーム内と連盟の双方に対する侮辱だと広く受け止められた。

レアル・マドリーとユヴェントスでプレーした元スターについて、『ザ・ユナイテッド・スタンド』に出演したルーニーはこう批判した。「ロナウドについて思うのは、とにかく『なぜ？』ということだ。［リオネル］・メッシがアルゼンチン代表から引退するのと同じ日に、あんな形でポルトガル代表を離れ、あの声明を出すなんて……。どの面から見ても間違っている」

「あのように監督の立場を傷つけ、チームメイトの立場も傷つけた。本当に間違っていた。ポルトガルサッカー連盟の立場まで傷つけた。何もかも間違っていた。サッカーの観点からも、チームメイトや監督の立場から見ても、気持ちのいいものではなかった」

「その時はどの選手にも訪れる。代表でのプレーを終えなければならない。残念ながら、彼はそれをうまく受け止められていない。見ていてつらい」