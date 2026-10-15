AFP
翻訳者：
ウェイン・ルーニー、クリスティアーノ・ロナウドの振る舞いを「あらゆる意味で間違っている」と非難。マンチェスター・ユナイテッドの元スターが、波紋を呼んだポルトガル代表からの離脱に疑問
イングランドのレジェンド、代表チーム内の反乱を非難
元イングランド代表FWは、かつての同僚が出場時間を巡る激しい対立を受けて代表チームの合宿を離脱した決断を痛烈に批判した。この対立は、41歳のFWが30分間ウォーミングアップをしながらも、UEFAネーションズリーグのノルウェー戦で2-1と勝利した試合に最後まで起用されなかったことをきっかけに勃発した。同選手はデンマーク戦を前に合宿を離れ、声明で監督が「約束を破った」と非難するとともに、自身をペレやディエゴ・マラドーナになぞらえた。
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公の声明が激しい反発を招く
皮肉にも、このベテランFWはかつてアル・ナスルでジェズス監督の下、タイトルを獲得しており、さらに2026年ワールドカップ後の代表監督にジェズスを推薦していた。しかし、チームメイトに謝罪する一方で監督を公然と批判する声明を発表したことは、チーム内と連盟の双方に対する侮辱だと広く受け止められた。
レアル・マドリーとユヴェントスでプレーした元スターについて、『ザ・ユナイテッド・スタンド』に出演したルーニーはこう批判した。「ロナウドについて思うのは、とにかく『なぜ？』ということだ。［リオネル］・メッシがアルゼンチン代表から引退するのと同じ日に、あんな形でポルトガル代表を離れ、あの声明を出すなんて……。どの面から見ても間違っている」
「あのように監督の立場を傷つけ、チームメイトの立場も傷つけた。本当に間違っていた。ポルトガルサッカー連盟の立場まで傷つけた。何もかも間違っていた。サッカーの観点からも、チームメイトや監督の立場から見ても、気持ちのいいものではなかった」
「その時はどの選手にも訪れる。代表でのプレーを終えなければならない。残念ながら、彼はそれをうまく受け止められていない。見ていてつらい」
記者会見での要求が一線を越える
ルーニーとロナウドは2004年から2009年にかけて、サー・アレックス・ファーガソン監督の下で輝かしい時代を共に過ごし、プレミアリーグで3度、チャンピオンズリーグで1度優勝した。その後、ポルトガル人ウイングのロナウドは、前線でコンビを組んだルーニーが退団する8年前にマドリードへ去った。
そうした共通の歴史があるにもかかわらず、ルーニーはロナウドの声明のうち、事前に合意されていた記者会見での釈明に際し、ジェズスが何を言うべきだったかを列挙した部分に特に憤った。
かつてのチームメートが監督のメディア向けの発言を指図しようとしたことについて、ルーニーはさらに「監督に何を言うべきか指図することはできない。これまで見てきたどんなことよりも行き過ぎている」と語った。
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懲戒調査で代表での将来に暗雲
ポルトガルサッカー連盟が10月10日、緊急の独立した懲戒調査を行うため、このFWに暫定的な活動停止処分を科したことで、代表での今後は不透明となっている。調査が続く間、同選手は来月の代表戦期間に向けた代表チームのいかなる活動にも参加できない。それでもジェズスは自身の権限を維持しつつ、将来的な復帰の可能性は閉ざしておらず、このストライカーも今後の代表選出に応じる意向を示している。
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