26歳となったクニャは、今もなお自身のプレーの潜在能力を最大限に引き出し続けている。彼は他の人々にとってのインスピレーションの源になりたいと願っており、マンチェスター・ユナイテッドがDHLエクスプレスと提携し、アジアの僻地へプロ仕様のサッカーピッチを提供することを誇りに思っている。

過酷な気象条件により地元のグラウンドが頻繁に使用不能になる上、平坦な土地がほとんどない山岳地帯であるため、タイのメー・スックでは長年にわたり安全なスポーツ施設の不足に悩まされ、地域社会のサッカーへの情熱が阻まれてきた。 DHLエクスプレスとユナイテッドは、ジェリコ・ファームに高品質なインフラを提供することで、地域社会に驚きと喜びをもたらした。9×9メートルのピッチは世界クラスの基準に準拠しており、マンチェスター・ユナイテッドのキャリントン・トレーニンググラウンドで使用されているものと同様の、最高級のFIFAグレード4G人工芝が採用されている。

マンチェスター・ユナイテッドの近過去においてチャンピオンズリーグ優勝を経験したパトリス・エヴラが、このプロジェクトの除幕式に特別ゲストとして登場しました。現在の「レッドデビルズ」のスター、メイソン・マウントは次のように語りました。「これほど辺鄙な地域にピッチを提供できるなんて、素晴らしいプロジェクトです。地元の子供たちにとって、あのようなピッチを目にできるのは魔法のような体験でしょう。 あの品質のピッチを見て、私たちがそのようなピッチでプレーできることがどれほど幸運かを実感すると、誰もがそのような体験ができるようにしたいと思うものです。計画には多くの困難が伴い、すべてを整えるのに長い時間がかかったことは承知していますが、これは本当に素晴らしい物語であり、子供たちにとっては特別な体験になるでしょう。」

マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表のDFハリー・マグワイアは、自身も質の高い施設を利用できた恩恵を受けていることから、草の根プロジェクトをあらゆる方法で支援する必要性について次のように語った。「私たちは学校に良いサッカー場があったことに恵まれていました。家に帰るとすぐに、地元の公園へ直行して兄弟や友達と遊んでいました。 子供の頃、ピッチに自由にアクセスできたおかげで、正直なところ、それがなければ今の私はここに座っていることはなかったでしょう。この地域の子供たちにも外に出てプレーする同じ機会を与えることで、将来彼らがどこへ辿り着くか、誰にも分からないのです。」