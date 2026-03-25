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ウェイン・ルーニー対ロナウジーニョ：マテウス・クーニャ、マンチェスター・ユナイテッドで伝説の背番号を受け継ぎ、完璧な10番を選出
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ロナウジーニョとルーニーは世界中の観客を魅了した
言うまでもなく、2002年にブラジル代表としてワールドカップを制し、2005年には権威あるバロンドールを受賞した元バルセロナのプレイメーカー、ロナウジーニョは、クニャが常に憧れてきた創造的な存在だ。
マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者であるウェイン・ルーニーも、パライバ州出身のクニャが成長する過程で大きな刺激を与えた。この力強いイングランド代表選手は、ロナウジーニョほど派手なプレーを好むタイプではなかったが、尽きることのないエネルギーと華麗なゴールを生み出す才能で、世界中の観客を魅了した。
クニャが選ぶ、史上最高の10番は誰か？
マンチェスター・ユナイテッドの公式ロジスティクスパートナーであるDHLエクスプレスとの共同インタビューで、お気に入りの背番号10を尋ねられたクーニャは、GOALに対し次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドで背番号10を背負えることは、この上ない喜びです。子供の頃からロナウジーニョは常に私のアイドルでしたが、歴代で一番好きな背番号10と言えば、間違いなくウェイン・ルーニーです。 彼のプレーを見て育ち、彼がこのクラブのために成し遂げた歴史的な功績は今でも鮮明に覚えている。マーカス・ラッシュフォードのような素晴らしい選手と対戦したこともあるが、子供の頃、私にとってのヒーローはルーニーだった。今、彼の背番号を背負えることは本当に光栄だ。」
クニャは2025年の夏にウルヴァーハンプトンからユナイテッドに加入し、すぐにラッシュフォード、ルーニー、ズラタン・イブラヒモビッチ、ルード・ファン・ニステルローイ、テディ・シェリンガムらが過去に背負った背番号を授与された。
彼はレッドデビルズでの通算得点を7に伸ばしており、中でも最も記憶に残っているのは、1月25日にプレミアリーグ首位のアーセナルを相手に劇的な3-2の勝利を決めたゴールだ。彼はそのゴールを自身のベストゴールと位置付けており、この南米出身の選手は次のように語っている。「最も美しいゴールだったとは思いませんが、これまでのベストゴールとしては、アーセナル戦での決勝ゴールを選ばざるを得ません。 「リーグ屈指のビッグマッチという状況を考えれば、決勝ゴールを決めたことは、僕にとってもチームメイトにとっても信じられないような感覚だった。クラブ全体がそれを感じていた。街中や国中の雰囲気は信じられないほどだった。そうした背景を考えると、間違いなく僕のキャリアの中で最も重要なゴールだ」
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マンチェスター・ユナイテッド、アジアでの特別なピッチ整備プロジェクトに参加
26歳となったクニャは、今もなお自身のプレーの潜在能力を最大限に引き出し続けている。彼は他の人々にとってのインスピレーションの源になりたいと願っており、マンチェスター・ユナイテッドがDHLエクスプレスと提携し、アジアの僻地へプロ仕様のサッカーピッチを提供することを誇りに思っている。
過酷な気象条件により地元のグラウンドが頻繁に使用不能になる上、平坦な土地がほとんどない山岳地帯であるため、タイのメー・スックでは長年にわたり安全なスポーツ施設の不足に悩まされ、地域社会のサッカーへの情熱が阻まれてきた。 DHLエクスプレスとユナイテッドは、ジェリコ・ファームに高品質なインフラを提供することで、地域社会に驚きと喜びをもたらした。9×9メートルのピッチは世界クラスの基準に準拠しており、マンチェスター・ユナイテッドのキャリントン・トレーニンググラウンドで使用されているものと同様の、最高級のFIFAグレード4G人工芝が採用されている。
マンチェスター・ユナイテッドの近過去においてチャンピオンズリーグ優勝を経験したパトリス・エヴラが、このプロジェクトの除幕式に特別ゲストとして登場しました。現在の「レッドデビルズ」のスター、メイソン・マウントは次のように語りました。「これほど辺鄙な地域にピッチを提供できるなんて、素晴らしいプロジェクトです。地元の子供たちにとって、あのようなピッチを目にできるのは魔法のような体験でしょう。 あの品質のピッチを見て、私たちがそのようなピッチでプレーできることがどれほど幸運かを実感すると、誰もがそのような体験ができるようにしたいと思うものです。計画には多くの困難が伴い、すべてを整えるのに長い時間がかかったことは承知していますが、これは本当に素晴らしい物語であり、子供たちにとっては特別な体験になるでしょう。」
マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表のDFハリー・マグワイアは、自身も質の高い施設を利用できた恩恵を受けていることから、草の根プロジェクトをあらゆる方法で支援する必要性について次のように語った。「私たちは学校に良いサッカー場があったことに恵まれていました。家に帰るとすぐに、地元の公園へ直行して兄弟や友達と遊んでいました。 子供の頃、ピッチに自由にアクセスできたおかげで、正直なところ、それがなければ今の私はここに座っていることはなかったでしょう。この地域の子供たちにも外に出てプレーする同じ機会を与えることで、将来彼らがどこへ辿り着くか、誰にも分からないのです。」
クニャはブラジルでフットサルを始めた
クニャはブラジルでフットサルをプレーしながら技術を磨き、18歳でシオンに加入してスイスへ渡った。スポーツを楽しみ、心から愛せる機会が若者に与えられることについて、彼は次のように語った。「ピッチにアクセスできることがどれほど重要か、私は身をもって知っています。スポーツは本当に人生を変えるからです。 スポーツを通じて人生について教えてくれる人々に囲まれて育つことは、将来、より良い人間になる助けとなります。こうしたピッチを提供することで、子供たちがサッカーを文化の一部として育つ機会を与えることは、とても素晴らしいことです。それは単なる試合以上の、彼らの未来への投資なのです。」
- DHL/Manchester United
クニャのワールドカップとチャンピオンズリーグでの目標
クニャは、今後数ヶ月の間に自身のプロキャリアにおいて、いくつかの注目すべき「初」の記録を打ち立てたいと願っている。彼は、これまで一度も出場経験のない今夏のワールドカップでブラジル代表の座を勝ち取ることを目指している。また、マンチェスター・ユナイテッドを2026-27シーズンのチャンピオンズリーグに復帰させることに貢献できれば、欧州最高峰の舞台で自身の初ゴールを決めるさらなる機会が得られるだろう。
マンチェスター・ユナイテッドの公式ロジスティクスパートナーであるDHLエクスプレスは、「Delivering Dreams」キャンペーンの一環として、タイのメー・スックにプロ仕様の全天候型サッカーピッチを寄贈しました。詳細はこちらをご覧ください：https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams