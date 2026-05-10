ルーニーは、暫定監督のマイケル・キャリック体制下では、監督の座が定まらない曖昧さが、トップ選手にとって大きな障害になると指摘した。

『マッチ・オブ・ザ・デイ』に出演したユナイテッドの歴代最多得点者は、世界屈指の選手なら誰もが長期ビジョンとそれを率いる監督の確約を求めるだろうと語った。

「もし私が選手で、マンチェスター・ユナイテッドが私を獲得したいと考えているとしたら、最初に尋ねる質問は『監督は誰なのか？ その監督は私を欲しがっているのか？』ということだろう」とルーニーは述べた。「クラブが監督を発表するにあたっては、選手を獲得する必要があるため、迅速に行うべきだと思う。チームを強化するために選手を獲得する必要があるのだから」



