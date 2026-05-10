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ウェイン・ルーニーは、夏の移籍市場を前にマンチェスター・ユナイテッドがまず解決すべき「最初の課題」を指摘。プレミアリーグ制覇の行方は、レッドデビルズがどう対応するかにかかっている。
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獲得候補選手に関する重要な課題
ルーニーは、暫定監督のマイケル・キャリック体制下では、監督の座が定まらない曖昧さが、トップ選手にとって大きな障害になると指摘した。
『マッチ・オブ・ザ・デイ』に出演したユナイテッドの歴代最多得点者は、世界屈指の選手なら誰もが長期ビジョンとそれを率いる監督の確約を求めるだろうと語った。
「もし私が選手で、マンチェスター・ユナイテッドが私を獲得したいと考えているとしたら、最初に尋ねる質問は『監督は誰なのか？ その監督は私を欲しがっているのか？』ということだろう」とルーニーは述べた。「クラブが監督を発表するにあたっては、選手を獲得する必要があるため、迅速に行うべきだと思う。チームを強化するために選手を獲得する必要があるのだから」
INEOSに対し、迅速な対応が求められている
ジム・ラトクリフ卿率いるINEOSグループがサッカー部門を統括する中、キャリックの暫定監督任期について早期決定が求められている。
キャリックは就任15試合で10勝しチャンピオンズリーグ復帰を果たしたが、正式就任が決まらないことが不安視されている。
ルーニーはINEOSが迅速に行動しなければ、組織力のあるライバルクラブに主要な補強ターゲットを奪われるリスクがあると警告。彼はキャリックがクラブを率いる資格があると主張し、夏の移籍市場を円滑に進めるため早急な発表が必要だと訴えている。
中盤の補強と優勝への野心
「レッド・デビルズ」は、トップとの差を縮めるため、アダム・ウォートンやサンドロ・トナリなど注目度の高いMFの獲得が噂されている。チャンピオンズリーグ出場も狙うユナイテッドは、主要タイトルを争うために戦力層の厚みが必要との見方が強い。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの監督候補リスト
キャリックが本命である一方、クラブはナーゲルスマン、エンリケ、イラオラなどの名前も検討している。当面はシーズンを好位置で終えることが最優先で、ノッティンガム・フォレストとブライトン戦に勝利し3位確保を狙う。