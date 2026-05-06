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ウェイン・ルーニーは、チャンピオンズリーグ決勝進出を「過剰に祝った」としてミケル・アルテタとアーセナルを痛烈に批判。一方、アーセン・ヴェンゲルは警告を発した。
- AFP
ルーニーがアーセナルを痛烈に批判
アーセナルは火曜日の準決勝第2戦でブカヨ・サカのゴールによりアトレティコ・マドリードを1-0で下し、2戦合計2-1で20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ロンドンの夜空に花火が上がり、アルテタ監督も選手やホームサポーターと共に喜びを爆発させた。
ただ、プライム・ビデオ・スポーツ解説者のルーニーは「まだ優勝していない。勝ってから祝うべきだ」と指摘した。
ライトが「お祝い警察」に反撃
ルーニーの発言は、アーセナルファンと元ガンナーズのレジェンド、イアン・ライトにも届いた。試合後、ライトはX（旧Twitter）の動画でファンに語りかけた。批判は気にせず、欧州ビッグマッチ出場という快挙を存分に味わえ、と。
「アーセナルファンは、この瞬間を楽しんでくれ。お祝い禁止の警察が来ても捕まらないようにね！サッカーは“瞬間”のスポーツだ。これは大きな瞬間だ。存分に味わおう。決勝でもその後にでも、また大きな瞬間が訪れますように。今日は本当に素晴らしい日だ！」
ウェンジャーが警告する
アーセナル元監督のアルセーヌ・ヴェンゲルは、エミレーツ・スタジアムでの試合後の雰囲気について言及した。フランス人監督は喜びを認めた上で、チームに決勝とプレミアリーグ優勝争いへ早く意識を向けるよう促した。
「今夜は盛大に祝うのは当然だ。だが、選手たちは早く決勝と次の試合に集中してほしい」とbeIN Sportsで語った。「祝賀も喜びも自然だ。次のステップは決勝に進み、勝つことだ」
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ブダペストで歴史的な決勝戦が待ち受けている
アルテタ監督率いるチームは、ハンガリーの首都で対戦相手がバイエルン・ミュンヘンかパリ・サンジェルマンかを待つばかり。水曜日にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦ではパリ・サンジェルマンが5勝4敗とわずかにリードしている。 アーセナルがチャンピオンズリーグ決勝に進出するのは2005-06シーズン以来2度目。前回はパリの決勝でバルセロナに2-1で敗れた。