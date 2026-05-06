ウェイン・ルーニーは、チャンピオンズリーグ決勝進出を「過剰に祝った」としてミケル・アルテタとアーセナルを痛烈に批判。一方、アーセン・ヴェンゲルは警告を発した。

ルーニーの発言は、アーセナルファンと元ガンナーズのレジェンド、イアン・ライトにも届いた。試合後、ライトはX（旧Twitter）の動画でファンに語りかけた。批判は気にせず、欧州ビッグマッチ出場という快挙を存分に味わえ、と。

「アーセナルファンは、この瞬間を楽しんでくれ。お祝い禁止の警察が来ても捕まらないようにね！サッカーは“瞬間”のスポーツだ。これは大きな瞬間だ。存分に味わおう。決勝でもその後にでも、また大きな瞬間が訪れますように。今日は本当に素晴らしい日だ！」







