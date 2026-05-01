マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは、リヴァプールの主軸であるファン・ダイクとサラーが、トップレベルのサッカーに必要な身体的な負荷に徐々に屈し始めていると指摘した。 33歳のサラーと34歳のファン・ダイクはロッカールームの主要なリーダーだが、彼らのパフォーマンス低下は若手が存在感を示すのを難しくしている。ファン・ダイクは今季51試合に出場しながらも、過去の圧倒的なレベルを維持できていないとルーニーは見る。