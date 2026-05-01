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ウェイン・ルーニーは、ズラタン・イブラヒモビッチの例を挙げ、ヴィルジル・ファン・ダイクに「年齢は誤魔化せない」と忠告した。
時間の不可避性
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは、リヴァプールの主軸であるファン・ダイクとサラーが、トップレベルのサッカーに必要な身体的な負荷に徐々に屈し始めていると指摘した。 33歳のサラーと34歳のファン・ダイクはロッカールームの主要なリーダーだが、彼らのパフォーマンス低下は若手が存在感を示すのを難しくしている。ファン・ダイクは今季51試合に出場しながらも、過去の圧倒的なレベルを維持できていないとルーニーは見る。
- AFP
衰退を受け入れる
『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』に出演した元イングランド代表FWは、自身のキャリアとリヴァプールの主力リーダーが直面する現状を重ね合わせた。彼は「シーズン開始当初から言ってきたが、年齢とともに脚力は衰える」と語った。 今シーズン、サラーにもそれが起こっていると感じており、ヴァージル・ファン・ダイクも以前のようなプレーができていない。彼らはロッカールームのリーダーだ。他の選手たちが存在感を示したり、リーダーになったりするのは難しい。彼（ファン・ダイク）が去ることはないと思うが、長く居座りすぎた選手たちの例は見てきただろう。」
イブラヒモビッチから学ぶ教訓
ルーニーは31歳でオールド・トラッフォードを去った。ズラタン・イブラヒモビッチの加入で出番が減り、自身の役割が縮小されたことを受け入れたという。「選手にとって最も難しいのは、自分のレベルが下がったと認めることだ。イブラヒモビッチが来てプレーできなくなったとき、私はそれを受け入れ、プレーするためにすぐにチームを去った」と語った。
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決定的な最終章
リヴァプールは新体制の安定と、負傷中のサラーが最後の試合に復帰する感傷的な退団とのバランスを取りながらシーズン終盤を迎える。 当面の課題は5月3日（日）のマンチェスター・ユナイテッド戦だ。この重要な一戦では、ファン・ダイクの守備が厳しく試される。クラブが「サラー後」へ移行する中、注目されるのは、ファン・ダイクらベテランがプレースタイルを適応できるか、それとも競争力を保つためにさらに若返りが必要かだ。