ウェイン・ルーニーは、イングランド代表が同大会で惨敗したことを受け、2010年南アフリカ大会を「最悪の」ワールドカップと評し、物議を醸している

ルーニーは『The Overlap』とのインタビューで次のように述べた。「2010年の南アフリカ大会ほどひどいワールドカップはない。あの大会は、ワールドカップらしい雰囲気が全くなかった」。この発言を受け、同大会の遺産をめぐる議論が再び巻き起こり、彼の個人的な苦境が大会全体の成功に対する判断を曇らせていないかどうかも議論の的となっている。

「アメリカでの開幕戦に向かう途中だったが、その雰囲気はまったく異様だった」とルーニーは『The Overlap』で語った。

「辺りは暗く、周囲にはファンがおらず、試合前に期待するようなサポーターからの歓迎の雰囲気も全くなかった」と彼は付け加えた。「まったくワールドカップらしく感じられなかった」