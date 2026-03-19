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ウェイン・ルーニーは、イングランド代表が同大会で惨敗したことを受け、2010年南アフリカ大会を「最悪の」ワールドカップと評し、物議を醸している
イングランドのレジェンドによる痛烈な評価
ルーニーは『The Overlap』とのインタビューで次のように述べた。「2010年の南アフリカ大会ほどひどいワールドカップはない。あの大会は、ワールドカップらしい雰囲気が全くなかった」。この発言を受け、同大会の遺産をめぐる議論が再び巻き起こり、彼の個人的な苦境が大会全体の成功に対する判断を曇らせていないかどうかも議論の的となっている。
「アメリカでの開幕戦に向かう途中だったが、その雰囲気はまったく異様だった」とルーニーは『The Overlap』で語った。
「辺りは暗く、周囲にはファンがおらず、試合前に期待するようなサポーターからの歓迎の雰囲気も全くなかった」と彼は付け加えた。「まったくワールドカップらしく感じられなかった」
- AFP
ピッチ内外での苦闘
ルーニーの見解は、2010年の夏に経験した悲惨なプロとしての経験に大きく影響されているようだ。世界最高峰と評されるチームを率いて南アフリカに臨んだにもかかわらず、ファビオ・カペッロ監督率いるイングランド代表は、グループステージを通じて、そしてそれ以降も、リズムやチームとしての結束を見出すのに苦戦した。
ルーニー自身も大会を通じて1ゴールも挙げられず、批判の的となったことはよく知られている。アルジェリアとの0-0の惨憺たる引き分けの後、彼はチームにブーイングを送るイングランドのサポーターを嘲笑する様子がカメラに捉えられたが、この瞬間は当時の選手とファンの間の亀裂を象徴するものであった。
対照的な遺産が交錯するトーナメント
イングランド代表の大会は、結局、ベスト16でドイツに4-1という大敗を喫し、屈辱的な幕を閉じた。ルーニーにとって、チームの不振、自身の得点不振、そしてチーム内に漂っていた疎外感といった要素が重なり、この大会の記憶には消えない悪印象として刻み込まれている。
しかし、彼の「史上最悪」という評価は、世界中の多くのオブザーバーによる公式および世間の評価とは著しい対照をなしている。元FIFA会長のゼップ・ブラッターは、2010年大会を「史上最高のワールドカップ」と称賛し、その運営体制や、アフリカ大陸にとっての画期的な出来事としての文化的意義を高く評価したことで知られている。
- AFP
イングランドの屈辱的な敗退が依然として注目の的となっている
結局のところ、イングランドが大会から早々に敗退させられた経緯は、ルーニーの記憶に深い傷を残している。惨憺たるグループステージを経て、イングランド代表は決勝トーナメント1回戦でドイツに4-1で完敗し、この試合はフランク・ランパードの認められなかった「幻のゴール」でも記憶に残っている。
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