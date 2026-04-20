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Muhammad Zaki

翻訳者：

ウェイン・ルーニーは、アーセナル戦勝利後のマンチェスター・シティの「度を越した」祝賀を批判し、それが「裏目に出る」可能性があると指摘した

マンチェスター・シティ
アーセナル
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
ウェイン・ルーニー

ウェイン・ルーニーは、エティハド・スタジアムでアーセナルを2-1で下したマンチェスター・シティの「時期尚早な」祝勝を批判した。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、プレミアリーグ優勝争いの最終盤で、試合終了直後の抑えきれない祝賀がペップ・グアルディオラ率いるチームに響く恐れがあると指摘した。

  • エティハド・スタジアムで混乱の様相

    試合終了のホイッスルが鳴ると、マンチェスターは最高潮に沸き、シティの選手とファンは決定的な勝利に湧いた。この日最も熱狂的な場面は、ジャンルイジ・ドンナルンマが逆転劇の後に観客席に飛び込み、ホームサポーターと抱き合った瞬間だった。

    サポーターは「ロンドンの街にパニック」と書かれた横断幕を掲げ、別のファンは「ボトル入り」の水を飲むふりをしてアーセナルの崩壊を揶揄した。選手たちはピッチを一周し、ルーニーはこれがミケル・アルテタ率いるアーセナルにとってシーズン終盤のモチベーションになるかもしれないと語った。

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ルーニー、時期尚早な喜びを戒める

    マンチェスター・シティが首位まで3ポイントに迫った試合後、ルーニーはチームの振る舞いを痛烈に批判した。シェルキとハーランドのゴールで浮かれるシティについて、彼は「まだ優勝を決めていないのに盛り上がり過ぎだ」と指摘した。

    BBCマッチ・オブ・ザ・デイ』に出演した元イングランド代表キャプテンは、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが「運命を挑発している」と指摘。「（あの祝賀は）少しやりすぎだった」とルーニーは日曜に語った。「シティにはあと6試合ある。大きな勝利だが、時期尚早で、後に跳ね返ってくるかもしれない」。

  • アーセナルは敗れたが、屈しない。

    敗戦とシティファンからの嘲笑にもかかわらず、アーセナル陣営は楽観的だ。シティが祝う中、デクラン・ライスはピッチでキャプテンのマルティン・オデゴールに「まだ終わっていない」と短く語った。

    アルテタ監督も試合後の会見で「今日、そして1週間前の水曜日も優勝できると信じていた。私は毎日選手を見ており、我々のレベルを知っている。今日、もし彼らがさらに確信を必要としていたなら、今や彼らはより確信していると思う。ロッカールームでもその話が出た。これからは新たなリーグ戦だ。彼らには未消化試合が1試合ある。 我々は3ポイントリードし、残り5試合ある。だから、まだ終わっていない」


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    王座をかけた最終決戦

    統計モデルは依然としてアーセナル有利を示し、オプタは20年以上ぶりとなるリーグ優勝の確率を73％と予測している。心の中でユナイテッドの一員であるルーニーは、トロフィーがマンチェスターの「青い半分」ではなくエミレーツ・スタジアムに届くことを望むと認めつつ、今はファンが冷静であるべきだと語った。「アーセナルファンはチームを後押しする必要がある。その重要性は計り知れない。 選手たちも緊張しているはずだ。ファンは選手たちに自分たちが味方であることを示し、全面的なサポートを送らなければならない」と語った。次節、シティはバーンリーと、アーセナルはニューカッスルと対戦する予定であり、ピッチ上での戦いと同様に、心理戦も激しさを増している。

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