ウェイン・ルーニーは、アーセナル戦勝利後のマンチェスター・シティの「度を越した」祝賀を批判し、それが「裏目に出る」可能性があると指摘した

試合終了のホイッスルが鳴ると、マンチェスターは最高潮に沸き、シティの選手とファンは決定的な勝利に湧いた。この日最も熱狂的な場面は、ジャンルイジ・ドンナルンマが逆転劇の後に観客席に飛び込み、ホームサポーターと抱き合った瞬間だった。

サポーターは「ロンドンの街にパニック」と書かれた横断幕を掲げ、別のファンは「ボトル入り」の水を飲むふりをしてアーセナルの崩壊を揶揄した。選手たちはピッチを一周し、ルーニーはこれがミケル・アルテタ率いるアーセナルにとってシーズン終盤のモチベーションになるかもしれないと語った。