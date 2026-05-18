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ウェイン・ルーニーは、アルネ・スロット監督に「無礼」だと批判した「自己中心的な」モハメド・サラーを強く非難し、リバプールの監督にエジプト人FWのアンフィールドでの送別試合を認めないよう求めた。
ルーニー、決勝戦を前にサラーの起用見直しを要求
ルーニーはスロット監督に、最終戦のブレントフォード戦でサラーを起用しないよう求めた。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、サラーがSNSでクロップ時代のリズムあるサッカーを要求したのは越権行為だと考える。この発言はスロット監督の戦術への批判と受け止められている。
『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』に出演したルーニーは、サラーの態度に失望感を示し、「リヴァプールでの功績を考えると、こうした終わり方は悲しい」と語った。 「今さら監督を批判するべきではない。彼は『ヘビーメタル』サッカー、つまりクロップ流を望んでいるが、もうそのスピードについていけない。あのハイインテンシティなプレーをする脚力は残っていない」
「彼は手榴弾を投げ込んだようなものだ。スロットを信頼していないと公言し、来季も残留するチームメイトまで巻き込んだ」
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エジプト代表選手が「自己中心的な」振る舞いで非難される
今シーズン序盤、レギュラー起用が途絶えたサラーはスロット監督とリヴァプールを「自分を犠牲にした」と批判し、ベンチ外となった。クラブ通算257得点を挙げ、リヴァプールの歴史上最高の選手の一人であることは確かだ。しかしルーニーは、このウインガーの最近の振る舞いはパフォーマンス低下の目をそらそうとしていると指摘する。 昨季はリーグ優勝し29得点を挙げたが、今季は40試合で12得点と低迷。チームも5位が予想される。
「サラーは今シーズン非常に不振だったため、自分を正当化し、気分を晴らそうとしているのだと思う」とルーニーは主張した。「だから、あの2つの場面での彼の行動は極めて自己中心的だったと思う。 残念だ。ファンは彼を支持するだろうが、もっと深く考えると――私も似た状況でロッカールームにいたことがあるが――サラーは自分が何をしているか理解していると思う」
スロット氏、アンフィールドで「権威を行使する」よう促される
ルーニーは、自身もファーガソン監督の下で経験したように、ロッカールームの規律を維持するにはスロット監督が権威を示すべきだと語った。彼は、オールド・トラッフォードでのファーガソン監督の最終戦で、意見の相違によりメンバーから外されたことを振り返り、退団する選手によって監督の立場がさらに危うくならないよう、アンフィールドでも同様の「権威の示し」が必要だと述べた。
「もし私がスロットなら、最後の試合で彼をスタジアムに近づけさせない」とルーニーは断言。自身もファーガソン監督の最終戦で起用されなかった経験を引き合いに出し、「指導者を公に侮辱して許されるはずがない。スロットは権限を行使し、土曜日に彼をスタジアムへ近づけさせてはならない」と主張した。 あれが監督だ。公然と2度も監督を軽んじて許されるわけがない。だから、もし俺がスロットなら権威を示してこう言う。『土曜は気に入ろうが気に入るまいが、スタジアムの近くには来るな』と。彼がそうするかは疑わしいが、やるべきだ」
退団が迫るサラーについて、ルーニーは「盛大な送別会は当然だ。だが今回の件でそれに見合うのか？ 彼は二度目だ。プレミアリーグの偉大なアイコンが、こんな形で去るのは残念だ」と語った。
- AFP
リヴァプールのアイデンティティの危機とスロットの去就
サラーを巡る論争は、リヴァプールが不振でタイトル防衛に失敗したことで表面化した。ルーニーは、迫力不足のプレーが結果だけでなくアンフィールドの「恐怖の雰囲気」も失わせ、ファン不満が高まっていると指摘。さらに、一部の選手が「やる気を失っている」とも語り、スロット監督にはもっと時間を与えるべきだと主張した。
「以前ならアンフィールドではまず観客を静めたかったが、今はリヴァプールがプレスをかけていないことで自分たちで静めてしまい、ファンが苛立っている」と語った。 去るべきか残るべきか意見は分かれる。昨季は優勝したし、今季の状況を見ればもう少し時間を与える価値はある。言いにくいだが、一部の選手はやる気を失っているように見える。それが目に見えるか、監督に対してそう感じさせるなら、大きな問題だ」