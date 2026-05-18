ルーニーは、自身もファーガソン監督の下で経験したように、ロッカールームの規律を維持するにはスロット監督が権威を示すべきだと語った。彼は、オールド・トラッフォードでのファーガソン監督の最終戦で、意見の相違によりメンバーから外されたことを振り返り、退団する選手によって監督の立場がさらに危うくならないよう、アンフィールドでも同様の「権威の示し」が必要だと述べた。

「もし私がスロットなら、最後の試合で彼をスタジアムに近づけさせない」とルーニーは断言。自身もファーガソン監督の最終戦で起用されなかった経験を引き合いに出し、「指導者を公に侮辱して許されるはずがない。スロットは権限を行使し、土曜日に彼をスタジアムへ近づけさせてはならない」と主張した。 あれが監督だ。公然と2度も監督を軽んじて許されるわけがない。だから、もし俺がスロットなら権威を示してこう言う。『土曜は気に入ろうが気に入るまいが、スタジアムの近くには来るな』と。彼がそうするかは疑わしいが、やるべきだ」

退団が迫るサラーについて、ルーニーは「盛大な送別会は当然だ。だが今回の件でそれに見合うのか？ 彼は二度目だ。プレミアリーグの偉大なアイコンが、こんな形で去るのは残念だ」と語った。