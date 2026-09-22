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ウェイン・ルーニーが「激怒」、元マンチェスター・ユナイテッドのスターがイングランドでの飲酒に関する主張をめぐり、元リヴァプール所属のアンディ・キャロルに法的措置を示唆
著書をめぐる主張に関して法的書簡が送付された
この対立の中心にあるのは、キャロルの間もなく出版される自伝『オウニング・イット』だ。同書の中で、元ニューカッスル・ユナイテッドおよびリヴァプールのFWは、ルーニーがイングランド代表の活動で遠征中、国際試合のチームメートたちを定期的に自分のホテルの部屋へ招き入れ、ビールやたばこを共にしていたと主張している。
これらの主張を受け、元マンチェスター・ユナイテッドのFWは激しい反応を示している。『The Sun』によると、ルーニーの法務チームは、この話を全面的に虚偽とみなし、これらの主張を完全に撤回するよう求める正式かつ強い文言の書簡を同書の出版社に送付した。
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「それは捏造だ！」
キャロルの著書は、こうした疑惑の集まりについて生々しい描写をしている。著書の中でキャロルは、ルーニーがホテル側から運び込まれた「たばこのカートンやラガービールのケース、ワインボトルに囲まれていた」と記した一方で、「誰も泥酔はしていなかった」と強調している。
ルーニーはこの出来事の説明を『ザ・サン』への声明で即座に否定した。「普段は自分について書かれた虚偽にコメントしないが、今回の件には対応する」と述べ、「アンディも、彼と自分が本当に一緒に社交的に過ごしたことなど一度もないと分かっている。休暇中に偶然一度だけ彼に会ったことはあるが、それだけだ。自分がイングランド代表の活動中に酒を飲んでいたというこの『話』については、でっち上げだ。その話がどこから出てきたのか分からない。残念だ」と語った。
ルーニーに近い関係者は同紙に対し、ルーニーは「激怒しており」、原則の問題としてその主張は「一線を越えている」と感じていると話した。一方、キャロルに近い関係者は、この反発に対してストライカーは「ひたすら困惑している」とし、この夜の自身の説明がいま異議を唱えられているからといって、「自分の説明を変えるよう脅しに屈することはない」と主張した。
かつてのチームメート間で緊張が高まる
この2人のFWは一時的に国際舞台を共にし、2010年から2012年にかけてイングランド代表のチームメートとしてプレーした。ウクライナ戦とイタリア戦でともに出場したものの、ピッチ上でのコンビは合計わずか64分間にとどまった。
新刊を宣伝するための派手な逸話として始まったものが、いまや深刻な対立へと発展している。報道によれば、キャロルは元同僚からこれほど厳しい反応が返ってくるとは予想しておらず、予想外の余波を受けて現在は「混乱している」という。
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公の謝罪か法廷闘争か、待たれる状況だ
今後の状況は、出版社が問題となっている記述の撤回に同意するかどうかにかかっている。『The Sun』の取材に応じた関係者によると、キャロルは高額な法廷闘争を避けるため、公の場で謝罪を余儀なくされる可能性があり、今後この本の出版をどう進めるかは、完全に同氏の判断に委ねられているという。
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