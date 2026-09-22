キャロルの著書は、こうした疑惑の集まりについて生々しい描写をしている。著書の中でキャロルは、ルーニーがホテル側から運び込まれた「たばこのカートンやラガービールのケース、ワインボトルに囲まれていた」と記した一方で、「誰も泥酔はしていなかった」と強調している。

ルーニーはこの出来事の説明を『ザ・サン』への声明で即座に否定した。「普段は自分について書かれた虚偽にコメントしないが、今回の件には対応する」と述べ、「アンディも、彼と自分が本当に一緒に社交的に過ごしたことなど一度もないと分かっている。休暇中に偶然一度だけ彼に会ったことはあるが、それだけだ。自分がイングランド代表の活動中に酒を飲んでいたというこの『話』については、でっち上げだ。その話がどこから出てきたのか分からない。残念だ」と語った。

ルーニーに近い関係者は同紙に対し、ルーニーは「激怒しており」、原則の問題としてその主張は「一線を越えている」と感じていると話した。一方、キャロルに近い関係者は、この反発に対してストライカーは「ひたすら困惑している」とし、この夜の自身の説明がいま異議を唱えられているからといって、「自分の説明を変えるよう脅しに屈することはない」と主張した。



