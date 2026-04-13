ウェイン・ルーニーが、マンチェスター・シティ対アーセナルのプレミアリーグ優勝をかけた大一番のスコアを予想。

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは、今節の試合を今シーズンの天王山と語り、接戦の末にシティがわずかに勝つと予想した。40歳の彼は、シーズン終盤のプレッシャーがアルテタ監督率いる若いアーセナルに響き始めると指摘した。

自身のBBCポッドキャストでこう語った。「重要な一戦だ。シティが勝てば優勝候補、アーセナルが勝てばチャンスは彼らに行く。おそらく優勝を決める試合になる。マンチェスター・シティが1-0で勝つと思う。それでも決まらないが、シティにわずかな優位が生まれる。」

プレミアリーグ制覇の重圧が響いているだけだ。終盤戦では経験が重要で、タイトル経験の少ない選手にはプレッシャーが蓄積する。数試合結果が出なければ解決策を探し、抜け出せなくなる。 それでもアーセナルにはまだチャンスがあるが、彼らは少し崩れ始めている。マンチェスター・シティはタイトルを取る方法を知っている」