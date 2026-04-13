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ウェイン・ルーニーが、マンチェスター・シティ対アーセナルのプレミアリーグ優勝をかけた大一番のスコアを予想。
優勝争いの流れが変わる
2004年以来のリーグ優勝を狙うアーセナルはホームでボーンマスに1-2で敗れ、直近4試合で3敗目を喫した。この失速で、日曜日にチェルシーを3-0で下したシティとの勝ち点差は6に縮まった。 1試合未消化で、来週日曜には首位チームをホームに迎えるシティは、逆転優勝へ主導権を握った。
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ルーニーが決勝ゴールを決める
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは、今節の試合を今シーズンの天王山と語り、接戦の末にシティがわずかに勝つと予想した。40歳の彼は、シーズン終盤のプレッシャーがアルテタ監督率いる若いアーセナルに響き始めると指摘した。
自身のBBCポッドキャストでこう語った。「重要な一戦だ。シティが勝てば優勝候補、アーセナルが勝てばチャンスは彼らに行く。おそらく優勝を決める試合になる。マンチェスター・シティが1-0で勝つと思う。それでも決まらないが、シティにわずかな優位が生まれる。」
プレミアリーグ制覇の重圧が響いているだけだ。終盤戦では経験が重要で、タイトル経験の少ない選手にはプレッシャーが蓄積する。数試合結果が出なければ解決策を探し、抜け出せなくなる。 それでもアーセナルにはまだチャンスがあるが、彼らは少し崩れ始めている。マンチェスター・シティはタイトルを取る方法を知っている」
アーセナルへの懸念
ゲイリー・リネカーは、シティの勢いとアーセナル守備の急激な低下を理由に優勝予想を変更した。彼はシティの「素晴らしい」プレーを称えつつ、アーセナルの recent 低迷への懸念を示した。
ポッドキャスト『The Rest is Football』でリネカーはこう語った。「ボーンマス戦では何もできなかった。創造性は皆無で、自信も感じられなかった。守備もいつもほどではなかった。 チェルシー戦の後半でシティが示したパフォーマンスは圧巻で、そこで初めて「アーセナルは優勝できないかもしれない」と感じた。
初めて、アーセナルが優勝できるか確信が持てなくなった。数か月は確信していたが、今は分からない。来週の試合は大きな一戦になる。 ずっと「アーセナルは大丈夫、大舞台で崩れない」と言い続けてきた。でも今は調子を落とし、勢いがない。勢いの大切さは知っている。今はその勢いがすべてシティにある。
「今は予測が難しいが、命がけで賭けるとしたら――そんな状況は嫌だが――シティに賭けるだろう。来週も勝つと思うからだ」
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エティハドの決戦を定義する
来週の日曜日、エティハド・スタジアムでプレミアリーグ優勝を左右する一戦が行われる。アーセナルはボーンマス戦で精彩を欠いたが、優勝の望みを繋ぐため創造性を取り戻す必要がある。しかし過去10試合では、シティは43戦して1敗のみ、32勝を挙げており、終盤にかけて圧倒的な強さを維持している。