ウェイン・ルーニーが、バーミンガムでの自身の失脚にトム・ブレイディが果たした役割を明かした。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーは、就任からわずか83日で解任されていた。

ユースタスの実用的なスタイルに戻せばチームの低迷を止められると分かっていても、上層部は譲らなかった。ルーニーは「私は変えたかった。ジョン・ユースタスが結果を出したやり方に立ち返りたかった」と付け加えた。 「だが、必要な選手を放出し、獲得するまで待たなければならず、事態は明らかだった。彼らは私のやり方を変えないよう求めたが、結局は解任された。今思えば、オーナーに流されるのではなく、自分が正しいと思うことを貫くべきだった。それが職を失う原因だ」