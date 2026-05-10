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ウェイン・ルーニーが、バーミンガムでの自身の失脚にトム・ブレイディが果たした役割を明かした。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーは、就任からわずか83日で解任されていた。
バーミンガム・シティ退団の真相
ルーニーがブルーズ監督として過ごした激動の83日について沈黙を破った。2023年10月11日に就任したが、2024年1月2日に解任された。就任時、チームはチャンピオンシップ6位。前任者ジョン・ユースタスの後任として批判を受けながら就任した。 新オーナーが求める攻撃的なサッカーを託されたが、チームは戦術転換に適さず、15試合で2勝しか挙げられず解任された。
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ワグナーとブレイディによる非現実的な要求
『The Overlap』の取材にルーニーは、スーパーボウル7回優勝のブラディ加入が「すぐに華麗なサッカーを見せなければならない」という大きなプレッシャーをもたらしたと明かした。同時に、オーナー陣が自身の早期の警告を無視していたとも認めた。「バーミンガム就任時、トム・ワグナーとトム・ブラディの加入で大きな変化が訪れることは分かっていた」と語った。 「バーミンガムでは2、3試合後にオーナーたちに『このメンバーでは皆さんの求めるサッカーはできない』と伝えた。それでも『続けろ』と言われ、結局はそのせいで解任された」
スタイルの衝突がもたらした代償
ユースタスの実用的なスタイルに戻せばチームの低迷を止められると分かっていても、上層部は譲らなかった。ルーニーは「私は変えたかった。ジョン・ユースタスが結果を出したやり方に立ち返りたかった」と付け加えた。 「だが、必要な選手を放出し、獲得するまで待たなければならず、事態は明らかだった。彼らは私のやり方を変えないよう求めたが、結局は解任された。今思えば、オーナーに流されるのではなく、自分が正しいと思うことを貫くべきだった。それが職を失う原因だ」
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それ以来、どうなったのでしょうか？
ルーニーの退団後、バーミンガム・シティは低迷しチャンピオンシップからリーグ・ワンへ降格。しかし1年で2部復帰を果たし、今季は10位で終了。一方、ルーニーが率いたプリマス・アーガイルも不振で、彼は2024年12月31日に解任され、監督としての将来が危ぶまれている。