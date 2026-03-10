ウェイン・ルーニーが妻コリーンを「本当にイライラさせる」理由――マンUのレジェンドが友人や家族の「忍耐」を試す

アイルランドのファストファッションブランドとの新コレクション発表を控えたウェインが、マンチェスターでの酒に酔った夜に少々みすぼらしい姿で目撃された。この騒動はコリーンにとって不愉快な気晴らしとなった。

関係者がザ・サン紙に明かした。「コリーンはウェインがトラブルに巻き込まれることに苛立っている。彼女は強く自立した成功した女性であり、周囲に誤解されることを嫌う。誰だって、特に衣料品ラインという重要なプロジェクトに取り組んでいる最中に、愚かな行動で評判を傷つけられたくないものだ」

「彼女がこうした事態に対処せざるを得ないのは本当に苛立たしい。コリーンは常にウェインを支えるが、友人や家族の忍耐も限界に近づいているかもしれない」

コリーンはロンドンでセレブや業界関係者を招いた豪華なローンチパーティーを開催し、自身のプリマークコレクションを披露した。この契約は7桁の金額に上るとされる。一方ウェインは、息子たちカイ、クレイ、キット、キャスの面倒を見るため、家族が所有する2000万ポンド（約27億円）のチェシャー州の邸宅に残された。

彼は近くのウィルムズローにある元ユナイテッドのチームメイト、ジェシー・リンガードのジャークチキンテイクアウト店で夕食を子供たちに振る舞った。コリーンには母コレットがロンドンで同行した。

サン紙の情報筋は、コリーンが今も親族の支えを頼りにしている点についてこう付け加えた。「コレットは今も昔も娘の最大の支援者であり、彼女を守るためなら何でもする。コリーンが彼女を伴ったことは不可欠だった。それが自信を与え、輝き、心から楽しむことを可能にしたからだ。コレットは彼女の人生における良識の声であり、もちろん泣きつく肩であり、愚痴を聞いてくれる耳でもある」