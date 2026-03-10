Getty/GOAL
ウェイン・ルーニーが妻コリーンを「本当にイライラさせる」理由――マンUのレジェンドが友人や家族の「忍耐」を試す
コリーンは元イングランド代表キャプテンのウェインが投げかけた影から抜け出した
ウェインとの結婚生活で幾度もの困難な時期を支え続けてきたコリーンは、夫が記録的な活躍を見せた現役時代に彼に隠れていた存在から脱却し、自身のブランド構築に力を注いでいる。
2024年版『アイム・ア・セレブリティ…ゲット・ミー・アウト・オブ・ヒア』で準優勝を果たしたことで、コリーンにはコマーシャルやメディアからのオファーが殺到している。その一つとして、ハイストリートの小売店プリマークとの提携が実現した。
ウェインの行動がコリーンを苛立たせている理由
アイルランドのファストファッションブランドとの新コレクション発表を控えたウェインが、マンチェスターでの酒に酔った夜に少々みすぼらしい姿で目撃された。この騒動はコリーンにとって不愉快な気晴らしとなった。
関係者がザ・サン紙に明かした。「コリーンはウェインがトラブルに巻き込まれることに苛立っている。彼女は強く自立した成功した女性であり、周囲に誤解されることを嫌う。誰だって、特に衣料品ラインという重要なプロジェクトに取り組んでいる最中に、愚かな行動で評判を傷つけられたくないものだ」
「彼女がこうした事態に対処せざるを得ないのは本当に苛立たしい。コリーンは常にウェインを支えるが、友人や家族の忍耐も限界に近づいているかもしれない」
コリーンはロンドンでセレブや業界関係者を招いた豪華なローンチパーティーを開催し、自身のプリマークコレクションを披露した。この契約は7桁の金額に上るとされる。一方ウェインは、息子たちカイ、クレイ、キット、キャスの面倒を見るため、家族が所有する2000万ポンド（約27億円）のチェシャー州の邸宅に残された。
彼は近くのウィルムズローにある元ユナイテッドのチームメイト、ジェシー・リンガードのジャークチキンテイクアウト店で夕食を子供たちに振る舞った。コリーンには母コレットがロンドンで同行した。
サン紙の情報筋は、コリーンが今も親族の支えを頼りにしている点についてこう付け加えた。「コレットは今も昔も娘の最大の支援者であり、彼女を守るためなら何でもする。コリーンが彼女を伴ったことは不可欠だった。それが自信を与え、輝き、心から楽しむことを可能にしたからだ。コレットは彼女の人生における良識の声であり、もちろん泣きつく肩であり、愚痴を聞いてくれる耳でもある」
プライマークのイベントでウェイン関連の噂を無視するのは不可能だ
コリーン主催の大イベントは問題なく進行したが、出席者たちがウェインとその行動に関する噂話を避けるのは不可能だった。サン紙の内部関係者は続けた。「コリーンは真剣な表情を崩さなかった。ウェインの話題は一切出なかったが、彼女の耳が届かないところで人々は噂話をしていた」
ウェインは、マンチェスターで行われたブリット・アワード前夜の大酒宴で、ズボンが下がりそうになるのを必死で支えている姿が目撃された。この主要音楽賞授賞式は初めてロンドンを離れ、イングランド北部で開催されることになっていた。
彼はポップスターの友人カルム・スコットと共に市中心部のホテルに頻繁に出入りし、その後2人の女性（うち1人は彼氏同伴）が合流。ルーニーは午前3時25分頃、ようやく睡眠を取るためにその場を離れた。
ルーニー、コーチ業の休養期間中に解説者として活動中
ルーニーは以前、妻コリーンが自身の過度の飲酒癖を抑制する助けとなったと称賛し、長年にわたる彼女の支えがなければおそらく死んでいただろうと語っている。
マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者であるウェインは現在、BBCスポーツやAmazon Prime Videoなどで解説者として活動している。バーミンガム・シティとプリマス・アーガイルでの短期間の指揮を経験した後、コーチとしてのキャリアは一時中断している。
