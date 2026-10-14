この公の場での発言に、ルーニーは激怒した。センターバックが一線を越えたと感じたためだ。マンチェスター・ユナイテッドの元主将は、このDF自身のプレーも水準に達していないと指摘し、インタビューでの発言は計算ずくの批判そらしだったとの見方を示した。

「難しいところだ。私も選手時代は率直に意見を言う方だったと思うし、自分の意見を持ちたいのは分かる。ただ、彼は少し行き過ぎたかもしれない」とルーニーは主張した。「それを言うのは監督の役目であり、チーム内にとどめるべきだ。ファンは選手の声を聞きたいし、選手がクラブを大切に思っている姿を見たいのだから。

「彼がクラブを大切に思い、もっと資金を投じて選手を増やしてほしいと望んでいるのは明らかだ。ただ、正直に言えば、クラブがそうした場合、今の彼のプレーでは退団する選手の一人になると思う」

ルーニーは補強の必要性を認めつつも、発言のタイミングと口調を批判した。「彼のプレーは十分ではなかった。ただ、クラブが前線と守備にももっと投資する必要があるという点では、ある意味で彼は正しいと思う」と続けた。「あの発言には何らかの意図があったように見える。試合でのパフォーマンスと一致しないからだ。私はパフォーマンスは良くなっていたと思った。

「チームメートに対しても少し失礼だと思う。彼らの実力が足りないと言っているわけだから。正直に言えば、主将としてああいうことを公に言う資格があるのは、おそらくブルーノだけだと思う。

「それでも、問題があるなら内々に話すべきだ。実際、選手が監督と話し、監督がフロントと話すことはある。だが、あのインタビューは、今クラブが置かれている状況の助けにはならない」



