ZUMA Press Wire
翻訳者：
ウェイン・ルーニーがリサンドロ・マルティネスを「無礼」と痛烈批判。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、波紋を呼ぶインタビューで、同DFに「事前に計画された」思惑があったと非難した。
チャンピオンズリーグでの失意にマルティネスが怒りを爆発
マイケル・キャリック体制下で苦戦が続くマンチェスター・ユナイテッドは、敵地でアトレティコ・マドリーに敗れ、悔しいチャンピオンズリーグの一戦となった。パブロ・バリオスとアデモラ・ルックマンにゴールを許し、公式戦での未勝利は5試合に伸びた。
スペインでのチームの戦いぶりは改善したとも言えるが、マルティネスは試合後の取材対応で、クラブ首脳陣にさらなる支援を公然と求めた。アルゼンチン人DFはテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しし、欧州の強豪と競えるチームを築くため、投資の面で「もっと多くを期待している」と訴えた。
- Getty Images Sport
ルーニー、「あらかじめ仕組まれた」思惑を非難
この公の場での発言に、ルーニーは激怒した。センターバックが一線を越えたと感じたためだ。マンチェスター・ユナイテッドの元主将は、このDF自身のプレーも水準に達していないと指摘し、インタビューでの発言は計算ずくの批判そらしだったとの見方を示した。
「難しいところだ。私も選手時代は率直に意見を言う方だったと思うし、自分の意見を持ちたいのは分かる。ただ、彼は少し行き過ぎたかもしれない」とルーニーは主張した。「それを言うのは監督の役目であり、チーム内にとどめるべきだ。ファンは選手の声を聞きたいし、選手がクラブを大切に思っている姿を見たいのだから。
「彼がクラブを大切に思い、もっと資金を投じて選手を増やしてほしいと望んでいるのは明らかだ。ただ、正直に言えば、クラブがそうした場合、今の彼のプレーでは退団する選手の一人になると思う」
ルーニーは補強の必要性を認めつつも、発言のタイミングと口調を批判した。「彼のプレーは十分ではなかった。ただ、クラブが前線と守備にももっと投資する必要があるという点では、ある意味で彼は正しいと思う」と続けた。「あの発言には何らかの意図があったように見える。試合でのパフォーマンスと一致しないからだ。私はパフォーマンスは良くなっていたと思った。
「チームメートに対しても少し失礼だと思う。彼らの実力が足りないと言っているわけだから。正直に言えば、主将としてああいうことを公に言う資格があるのは、おそらくブルーノだけだと思う。
「それでも、問題があるなら内々に話すべきだ。実際、選手が監督と話し、監督がフロントと話すことはある。だが、あのインタビューは、今クラブが置かれている状況の助けにはならない」
チーム内の分裂を懸念
ルーニーがより強く懸念しているのは、マルティネスの発言が、すでに不安定なチームに与えかねない影響だ。ルーニーは、契約問題が未解決であることも関係している可能性があり、このDFが自分の利益のためにカメラの前に立ったのではないかと疑っている。
「これで起きるのは、この件を巡る騒ぎがさらに大きくなることだけだ。選手たちは不満を抱き、落ち着きを失い、チームメイトを信頼できなくなる。そんなことは何の助けにもならない」とルーニーは続けた。「私には、自分のことだけを考えている選手に見える。おそらく新契約を提示されていないことに失望しているのだろう。だが、提示されていないのには理由がある」
「マルティネスの行動は、かなり前から考えられていたものだと思う。なぜこの試合の後にインタビューを受けたのか。自分から申し出たのか。彼が話すのを聞くことはめったにない。事前に考え、自分のチームとも話し合ったうえで表に出したことのように見えた」
ルーニーはさらに、こう付け加えた。「悲しいことだ。困難なときこそ選手全員が団結しなければならない。上層部で何が起きているかを知らされない以上、選手、監督、コーチングスタッフがまとまる必要がある。そうでなければ、ああしたことがロッカールームをばらばらにしてしまう」
- Alterphotos
取締役会に対応を求める圧力が高まる
今後、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、選手への対応を巡る重大な難題に直面する。ルーニーは、かつて自らもアレックス・ファーガソン卿の補強方針に疑問を呈し、結果的に誤りだった経験を引き合いに出して、マルティネスに自身の過ちを認識するよう促すとともに、経営陣にも介入を求めた。
「僕に言わせれば、彼のチームメートに対して失礼だ。僕も以前、アレックス・ファーガソンのところへ行って、どんな選手を獲得するのか尋ねたことがある。そして2日後に謝罪した」とルーニーは振り返った。「だから、彼が今したことについては、自分の経験から話せる。非常に失礼だと思う。あのロッカールームには若い選手もたくさんいる。僕には経験豊富な選手からの助言が必要だ」
キャリック率いるチームがすでに不振に苦しむ中、ルーニーは上層部の介入を求めた。「経営陣はこの件に目を向けなければならない。ただ、おそらく何らかの対応を取る必要はない。これはクラブ全体に対して失礼な行為だからだ」と締めくくった。「だから、経営陣がこの件について公に話すべきだと思う。あるいは、彼らを表に引っ張り出して発言させ、ファンに話をさせる必要はないのかもしれない。ただ、今はそのタイミングではないと思うし、クラブの誰にとっても、彼のチームメートや監督にとっても助けにはならない」
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