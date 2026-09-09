ルーニーは、キャリックのユナイテッドでの将来を危ぶんでおり、将来の移籍市場がチームの明白な問題を解決してくれるのを待つのではなく、元MFはすぐに結果を出す必要があると主張している。 ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からつまずき気味のスタートとなっており、開幕3試合でわずか勝ち点4にとどまり、その間に6失点を喫している。

『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、この仕事に伴う特有のプレッシャーについて率直に言及した。「マンチェスター・ユナイテッドの監督であれば、その仕事に伴うプレッシャーは分かっているはずだし、今はその職に就いても多くの時間は与えられない」と、この元FWは説明した。

「選手を獲得するために、できる限り、いやそれ以上に強く動かなければならない。なぜなら6カ月後、12カ月後にここで『こうしておけばよかった』と言いたくはないと分かっているからだ。

「チャンピオンズリーグで優勝したいのか？ もちろんしたい。だが、そこに戻るために今進めているこのプロセスという意味では、まだそのレベルに達していないことを受け入れなければならない。アーセナルはこの5年間、[ミケル]・アルテタとともにこのプロセスを経験してきたし、毎年の進歩を目にしてきただろう」