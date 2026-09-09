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ウェイン・ルーニーがマイケル・キャリックに痛烈な解任警告、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが夏の補強失敗を痛烈批判
オールド・トラフォードで高まる重圧
ルーニーは、キャリックのユナイテッドでの将来を危ぶんでおり、将来の移籍市場がチームの明白な問題を解決してくれるのを待つのではなく、元MFはすぐに結果を出す必要があると主張している。 ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からつまずき気味のスタートとなっており、開幕3試合でわずか勝ち点4にとどまり、その間に6失点を喫している。
『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、この仕事に伴う特有のプレッシャーについて率直に言及した。「マンチェスター・ユナイテッドの監督であれば、その仕事に伴うプレッシャーは分かっているはずだし、今はその職に就いても多くの時間は与えられない」と、この元FWは説明した。
「選手を獲得するために、できる限り、いやそれ以上に強く動かなければならない。なぜなら6カ月後、12カ月後にここで『こうしておけばよかった』と言いたくはないと分かっているからだ。
「チャンピオンズリーグで優勝したいのか？ もちろんしたい。だが、そこに戻るために今進めているこのプロセスという意味では、まだそのレベルに達していないことを受け入れなければならない。アーセナルはこの5年間、[ミケル]・アルテタとともにこのプロセスを経験してきたし、毎年の進歩を目にしてきただろう」
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移籍への不満と守備面での苦戦
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、クラブの今夏の補強を特に厳しく批判した。報道によればキャリックが望んでいた守備陣の補強は実現せず、その代わりにユナイテッドは新たに3人のMFと控えGKを獲得。最終ラインには不安が残る形となった。
「マイケルは加入した選手たちに満足していると表に出て話していたのは知っている。でも、どの監督だって満足しているとは思わない」と、ルーニーは続けた。「彼は表に出て正しいことを言わなければならない。当然だ。どの監督もそうする。だが、来年まで待っている時間はない。『まあ、来年まで待とう。その時に守備を整えればいい』と座って構えているわけにはいかない。すぐに成功を求めるアメリカ人オーナーはますます増えているからね」
フェルナンデスが孤立した
ルーニーはまた、質の高い補強が不足していることがクラブ主将ブルーノ・フェルナンデスに与え得る影響についても言及した。ポルトガル代表の司令塔は、昨季にプレミアリーグのアシスト記録を更新して以降、チームのけん引役となってきたが、ルーニーは、クラブが順位表の最上位で争うために必要なサポートを彼に提供できていないと考えている。
「今の私には、この選手たちがマンチェスター・ユナイテッドを次のレベルへ引き上げると示しているものは何もない」とルーニーは付け加えた。「私はブルーノが大好きだ。本当に素晴らしい選手だと思う。彼はきっと『誰か助けを連れてきてくれ。自分にできることはすべてやっている。助けてくれ』と思っているはずだ。そして、補強を見る限り、クラブはそれをやれていないと思う。『この4選手がいるのだから、プレミアリーグで優勝すべきだ』と胸を張って言える状況ではない」
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ユナイテッドファンへの現実チェック
結局のところ、ルーニーは、オールド・トラッフォードに集うファンが抱く歴史的な期待と、現在のチームの現実との間には大きな隔たりがあると考えている。マンチェスター・ユナイテッドという名前はいまなお世界のサッカー界で絶大な重みを持つ一方、ピッチ上のパフォーマンスは、現状のチームが主要タイトル争いに加わるために求められる水準から、まだ大きく離れていることを示している。
「自分たちはマンチェスター・ユナイテッドだ。プレミアリーグもチャンピオンズリーグも何度も勝ってきた。ファンはいまでも、それこそが自分たちの望むものだと考えているだろう。でも、現実的に見れば、そこには達していない」とルーニーは締めくくった。
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