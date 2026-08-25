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ウェイン・ルーニーがマイケル・キャリックに対し、イプスウィッチ戦でマンチェスター・ユナイテッドの2選手を外すよう促す
ルーニーがキャリックに変化を要求
『The Overlap』で語ったルーニーは、マンチェスター・ユナイテッドがハル・シティに0-2で敗れたことを受け、キャリックに非情な決断を下すよう求めた。クラブはボール支配率71％を記録したが、決定的なチャンスを作るのに苦しんだ。
ルーニーは、問題は戦術的なセットアップだけではないと考えており、次のように述べた。「選手はピッチ上で責任を負う必要があると思う。なぜなら、ハル・シティやイプスウィッチのような相手と対戦する時、次の試合では、どのように戦いたいかに応じてどんな形にもできるが、多くの場合は判断がものを言うからだ」。そして、最終的に結果を左右するのはピッチ上での選択だと強調した。
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ショーとサントスに批判の矛先が向けられる
ルーニーは、マンチェスター・ユナイテッドが日曜日にイプスウィッチをホームに迎える一戦で、具体的にショーとサントスを外すべき選手として挙げた。
パトリック・ドルグを最終ラインに下げるべきだと示唆し、ルーニーは「私ならルーク・ショーを代えて、ドルグを左サイドバックで起用する。もう少しアグレッシブにいくべきだ。彼（ショー）を全試合で頼れるとは思わない。だから昇格組の相手をホームで迎えるなら、私ならドルグを左サイドバックで使う」と説明した。さらに中盤のコンビ変更について問われると、ルーニーは「おそらくマイヌーだね。そうだ。サントスに代えてマイヌーを入れる」と付け加えた。
キャリック、開幕黒星にショック
キャリックは、7000万ポンドで今夏に加入したカルロス・バレバを欠いたまま、勝利への方程式を見つける必要がある。バレバは現在、足首の靱帯損傷で離脱中だ。
指揮官は、ハルでのパフォーマンスに強い苛立ちを覚えたと認めた。メディアの前では冷静な姿勢を見せていたものの、キャリックは「結果は結果だ。負けて、傷ついているし、いい気分ではない。ただ、それでチームとして、あるいはクラブとして進んでいる方向全体が変わるということではない」と告白した。
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マンチェスター・ユナイテッドの次は？
マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、オールド・トラッフォードでイプスウィッチと対戦し、すぐに立て直すチャンスを迎える。キャリックは、ルーニーの助言に従い、不振の主力選手たちを入れ替えるべきかどうかを判断しなければならない。高まるプレッシャーを和らげ、日程がさらに厳しくなる前にプレミアリーグでの戦いを軌道に戻すためには、説得力のある勝利が不可欠である。
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