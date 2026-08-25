『The Overlap』で語ったルーニーは、マンチェスター・ユナイテッドがハル・シティに0-2で敗れたことを受け、キャリックに非情な決断を下すよう求めた。クラブはボール支配率71％を記録したが、決定的なチャンスを作るのに苦しんだ。

ルーニーは、問題は戦術的なセットアップだけではないと考えており、次のように述べた。「選手はピッチ上で責任を負う必要があると思う。なぜなら、ハル・シティやイプスウィッチのような相手と対戦する時、次の試合では、どのように戦いたいかに応じてどんな形にもできるが、多くの場合は判断がものを言うからだ」。そして、最終的に結果を左右するのはピッチ上での選択だと強調した。