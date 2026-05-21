2023年のデビューシーズン終了後、プレミアリーグ降格を受けてリーズを去ったアーロンソンは、ドイツのユニオン・ベルリンへレンタル移籍した。

しかし計画はうまくいかず、ニュージャージー州出身の彼はチャンピオンシップ昇格を目指しウェスト・ヨークシャーへ戻った。2部優勝に貢献し、ダニエル・ファーケ監督の下、100ポイントを獲得したチームで自身キャリア最多9得点をマークした。

その活躍はスタンドで常に歓迎されたわけではなく、一部批判は翌シーズンも続いた。それでも彼は疑いを信頼に変えようと努力を続けている。