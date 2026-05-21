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Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

ウイングか、10番か。USMNTのスター、ブレンデン・アーロンソンは、エランド・ロードのブーイングを跳ね返し、いまだリーズにとって「鍵」である。

ブレンデン・アーロンソン
リーズ
プレミアリーグ
アメリカ合衆国

ブレンデン・アーロンソンは今後もリーズの未来において「重要な存在」だ。マイケル・グレイはGOALに、この米国代表が創造的な「10番」としても、積極的に走るウイングとしてもチームに欠かせない存在だと語った。2024年に復帰して以来、厳しい質問もを受けたが、ブーイングを送っていたファンをも魅了した。

  • アーロンソンがリーズに戻り、チャンピオンシップで優勝した。

    2023年のデビューシーズン終了後、プレミアリーグ降格を受けてリーズを去ったアーロンソンは、ドイツのユニオン・ベルリンへレンタル移籍した。

    しかし計画はうまくいかず、ニュージャージー州出身の彼はチャンピオンシップ昇格を目指しウェスト・ヨークシャーへ戻った。2部優勝に貢献し、ダニエル・ファーケ監督の下、100ポイントを獲得したチームで自身キャリア最多9得点をマークした。

    その活躍はスタンドで常に歓迎されたわけではなく、一部批判は翌シーズンも続いた。それでも彼は疑いを信頼に変えようと努力を続けている。

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  • Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty

    USMNTのスター選手は2025-26シーズン、献身的なプレーで得点を重ねた。

    彼はリーズのレギュラーとして今シーズン41試合に出場。年明けにはマンチェスター・ユナイテッドやニューカッスル戦で3得点を挙げるなど好調だった。

    契約は残り12か月で、25歳のこのフォワードの将来には依然として疑問が残る。システムが頻繁に変更される中、彼はまだ明確な役割を確立できていない。

  • アーロンソンはリーズの最終ラインで長期的な選択肢となるか？

    アーロンソンがセンターバックやサイドバックで長期的に活躍できるか問われた元リーズDFグレイは、最終節でリーズが注目される中、次のように語った。 「ここ10年でサッカーは変わった。選手は多才になり、一つのポジションに縛られなくなった。選手一人ひとりがロッカールームやチーム全体にとってとても大切だ。

    「ブレンデン・アーロンソンは複数のポジションでプレーでき、どの位置でも落ち着いてプレーしている。

    「彼も復帰時に物議を醸したが、プレーで調子を上げ、サポーターの信頼を取り戻した。今後、リーズにとって欠かせない存在だ。」

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    契約交渉は次の移籍期間に行われる可能性がある。

    リーズは日曜、ロンドン・スタジアムで残留争いのホームチームと対戦する。すでに残留を決め、中位でシーズンを終える見込みだ。

    今夏も再編が予定され、移籍市場では選手の出入りが予想される。自国開催W杯に出場したアーロンソンは新契約を含め残留交渉に前向きで、2026-27シーズン以降もチームの中心としての活躍が期待される。

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