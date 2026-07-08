ウイルスで壊滅的打撃を受けたノルウェー、イングランド戦へ警戒強化。

ワールドカップ準々決勝のイングランド戦を控えるノルウェー代表に、新たな敵が現れた。チームの半数が咳や発熱、倦怠感、腹痛に苦しんでいる。 ステール・ソルバッケン監督も「数選手が咳をして声も嗄れている」と認める。





ソルバッケン監督自身も重いインフルエンザで苦しみ、ブラジル戦の勝利後も祝賀に参加できなかった。「祝いはスタッフに任せた。疲れ果てていたからベッドで試合映像を見返し、メッセージに返信した。ほとんど眠れず、質も最悪だった」と語った。







