ウイルスで壊滅的打撃を受けたノルウェー、イングランド戦へ警戒強化。

ワールドカップ準々決勝のイングランド戦を控えるノルウェー代表に、新たな敵が現れた。チームの半数が咳や発熱、倦怠感、腹痛に苦しんでいる。 ステール・ソルバッケン監督も「数選手が咳をして声も嗄れている」と認める。
ソルバッケン監督自身も重いインフルエンザで苦しみ、ブラジル戦の勝利後も祝賀に参加できなかった。「祝いはスタッフに任せた。疲れ果てていたからベッドで試合映像を見返し、メッセージに返信した。ほとんど眠れず、質も最悪だった」と語った。
ワールドカップ準々決勝のイングランド戦を控えるノルウェー代表に、新たな敵が現れた。チームの半数が咳や発熱、倦怠感、腹痛に苦しんでいる。 ステール・ソルバッケン監督も「数選手が咳をして声も嗄れている」と認める。
ソルバッケン監督自身も重いインフルエンザで苦しみ、ブラジル戦の勝利後も祝賀に参加できなかった。「祝いはスタッフに任せた。疲れ果てていたからベッドで試合映像を見返し、メッセージに返信した。ほとんど眠れず、質も最悪だった」と語った。
『レプッブリカ』紙によると、ブラジル戦を欠場したトリノ所属のサイドバック、マーカス・ホルムグレン・ペダーセンが特に注意深く見守られている。彼に先立ち、FWヨルゲン・ストランド・ラーセンも発熱で欠場した。ソルバッケン監督は「エアコン、空港、ロッカールームの影響だ。頻繁に移動すれば、こうしたことは起こる」と説明した。 50人以上の大人数で長距離を移動したからだと語った。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。