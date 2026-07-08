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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ウイルスで壊滅的打撃を受けたノルウェー、イングランド戦へ警戒強化。

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ワールドカップ準々決勝を前に、ノルウェー代表は咳を克服する必要がある。

ワールドカップ準々決勝のイングランド戦を控えるノルウェー代表に新たな敵が現れた。チームの半数が発熱、倦怠感、腹痛に苦しんでいる。 ステール・ソルバッケン監督も「数選手が咳をして声も嗄れている」と認める。


ソルバッケン監督自身も重いインフルエンザで苦しみ、ブラジル戦の勝利後も祝賀に参加できなかった。「祝いはスタッフに任せた。疲れ果てていたからベッドで試合映像を見返し、メッセージに返信した。ほとんど眠れず、質も最悪だった」と語った。



  • レプッブリカ』紙によると、ブラジル戦を欠場したトリノ所属のサイドバック、マーカス・ホルムグレン・ペダーセンが特に注意深く見守られている。彼に先立ち、FWヨルゲン・ストランド・ラーセンも発熱で欠場した。ソルバッケン監督は「エアコン、空港、ロッカールームの影響だ。頻繁に移動すれば、こうしたことは起こる」と説明した。 50人以上の大人数で長距離を移動したからだと語った。


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