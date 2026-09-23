スコアボード上では理想的な立ち上がりだったものの、チェルシーは試合開始からわずか20分で大きな痛手を負った。ウォルシュが負傷したとみられ、プレー続行が不可能となって交代。レクシー・ポッターが中盤に入り、その穴を埋めた。

ウォルシュの交代後、アウストリア・ウィーンは自信を深め、前半終了前にはホームチームの守備を脅かし始めた。ビルヒニア・キルヒベルガーは絶好機をバーの上へ外し、オーストリア勢が同点を目指して圧力を強める中、ルイーズ・シェッフェルのシュートも枠を外れた。

負傷による中断前、チェルシーではアリッサ・トンプソンが右サイドで鋭さを見せていた。このウインガーはマークを振り切ってスプリントし、わずかに枠を外れるシュートを放ったほか、マラールの決定機も演出。しかし、そのヘディングシュートもわずかにゴールを外れた。