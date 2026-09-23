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ライブ
FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-AUSTRIA WIENAFP
Yosua Arya
翻訳者：

ウィーケ・カプタインの先制弾で、チェルシーがチャンピオンズリーグ初出場のオーストリア・ウィーンに辛勝

チェルシーFCウィメン
W. Kaptein
UEFA女子チャンピオンズリーグ
女子サッカー
チェルシーFCウィメン 対 Austria Wien W
Austria Wien W

チェルシーはプラウ・レーンで行われた女子チャンピオンズリーグ初戦で、ウィーケ・カプタインの序盤の見事な一撃により、オーストリア・ウィーンを相手に苦しみながらも1-0で勝利した。しかし、この僅差の勝利は、開始からわずか20分で負傷交代を強いられたキーラ・ウォルシュの早い時間帯の負傷懸念によってかき消された。

  • 苦しみながらの勝利で欧州での戦いが幕を開ける

    チェルシーは女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦で、プラウ・レーンにて粘り強く戦ったアウストリア・ウィーンを相手に1-0の辛勝を収めた。ウィンブルドンのナイトゲームで決勝点を挙げたのはカプタインだった。21歳のカプタインは前半11分、ペナルティーエリア手前から見事なシュートを放ち、ボールはクロスバーの裏側を叩いてゴールネットに吸い込まれた。

    ソニア・ボンパストル監督は週末のバーミンガム戦での勝利から3人を変更し、GKリヴィア・ペング、ケイティ・マッケイブ、メルヴィン・マラールを起用した。内容は決して楽なものではなかったが、チェルシーは高い粘り強さを示し、勝ち点3を手にした。

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    ウォルシュの負傷懸念が先制点に影を落とす

    スコアボード上では理想的な立ち上がりだったものの、チェルシーは試合開始からわずか20分で大きな痛手を負った。ウォルシュが負傷したとみられ、プレー続行が不可能となって交代。レクシー・ポッターが中盤に入り、その穴を埋めた。

    ウォルシュの交代後、アウストリア・ウィーンは自信を深め、前半終了前にはホームチームの守備を脅かし始めた。ビルヒニア・キルヒベルガーは絶好機をバーの上へ外し、オーストリア勢が同点を目指して圧力を強める中、ルイーズ・シェッフェルのシュートも枠を外れた。

    負傷による中断前、チェルシーではアリッサ・トンプソンが右サイドで鋭さを見せていた。このウインガーはマークを振り切ってスプリントし、わずかに枠を外れるシュートを放ったほか、マラールの決定機も演出。しかし、そのヘディングシュートもわずかにゴールを外れた。

  • プレッシャーの中でペンがクリーンシートを守る

    チェルシーは後半、わずかなリードを広げようと攻勢を強めた。カプタインの鋭いシュートは再びヤスミン・パルにセーブされ、そのこぼれ球に反応したサンディ・ボルティモアのシュートもブロックされた。その後、エリー・カーペンターのクロスに合わせたショエケ・ヌスケンのボレーシュートはバーの上を越えた。

    それでも、粘り強いアウェーチームはカウンターで引き続き大きな脅威となった。ペンはオーストリア・ウィーンの攻撃をしのぐべく好セーブを連発し、1本は見事にポスト脇へとはじき出して無失点を守った。

    ブルーズは残り15分で最大のピンチをしのいだ。ウィーンのモデスタ・ウカがスペースへ力強く持ち込み、放った強烈なシュートが右ポストを直撃した。

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  • Chelsea FC v Austria Wien - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    アーセナルとの重要な大一番に注目集まる

    リーグフェーズ初戦で勝ち点3を確保したチェルシーにとって、欧州での勝ち上がりを目指すうえで理想的な足場となった。今後は次戦に焦点が移る。

    ボンパストル監督のチームには回復する時間があまりない。国内での大一番に向けて準備を進めることになる。チェルシーは日曜日にスタンフォード・ブリッジでロンドンのライバルであるアーセナルを迎えるが、そこでもまた粘り強いパフォーマンスが求められる。

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