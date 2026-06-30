アメリカ出身の23歳は、4時間21分の接戦の末、フィンランドのオットー・ヴィルタネンに4-6、6-3、7-6（10-8）、2-6、6-7（9-11）で敗れた。第5セットのタイブレークでは、大本命と目されていたこの選手がマッチポイントを逃した。
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ウィンブルドンで波乱――ズベレフに追い風。今年屈指の芝コート選手の一人が早くも敗退。
シェルトンは過去2年、ウィンブルドンで好結果を残し、2024年はベスト16、2025年はベスト8でいずれもシンナーに敗れた。昨年、このイタリア人選手は同大会で初優勝を飾った。シェルトンはズベレフと同じブロックに属し、全仏王者のライバルと目されていた。
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予選通過のヴィルタネンがウィンブルドンで大金星。「素晴らしい1ヶ月だった」
予選を勝ち上がったヴィルタネン（25）は、世界最大規模の大会の本戦に進出した。直前のバーミンガムとノッティンガムのチャレンジャー大会ではいずれも決勝に進み、世界140位ながら調子の良さを示していた。それでも、シェルトンに勝つとは予想外だった。ウィンブルドンではこれまで1勝しかしていなかった。
「素晴らしい1か月だった。芝で多くの試合に勝てた」と、昨季はけがで欠場したヴィルタネンは語り、「健康であれば結果は出ると思っていた。そして今、ここにいる」と歓声に応えた。