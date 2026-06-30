予選を勝ち上がったヴィルタネン（25）は、世界最大規模の大会の本戦に進出した。直前のバーミンガムとノッティンガムのチャレンジャー大会ではいずれも決勝に進み、世界140位ながら調子の良さを示していた。それでも、シェルトンに勝つとは予想外だった。ウィンブルドンではこれまで1勝しかしていなかった。

「素晴らしい1か月だった。芝で多くの試合に勝てた」と、昨季はけがで欠場したヴィルタネンは語り、「健康であれば結果は出ると思っていた。そして今、ここにいる」と歓声に応えた。