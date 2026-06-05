「ウィングの魔術師たち」！エステヴァオがエデン・アザールとアリエン・ロッベン並みの活躍をすると期待され、チェルシーのファンはブラジルの若き天才に夢中だ。

エステヴァオがアザール、ロッベン、ダフ、ウィリアン、コールのような高みに到達できるかと問われたケーヒルは「100％、そのレベルだ。

チェルシーのユニフォームでそのレベルに達しなければ歴史に名を残すことはできない。だが、今の彼のプレーを見れば、間違いなくその力がある。あとは本人次第だ。向上心を持ち、結果を出し続け、先ほどの選手たちを参考にしながらも独自のスタイルを確立してほしい。

「このタイプの選手はチャンスを作り出すことが仕事だ。たとえばクリスティアーノ・ロナウドを見ればわかる。彼は数字としての成果を誇りとしてきた。 『得点は取ったか？アシストはしたか？』と。彼には『世界クラスの選手になるには、試合に影響を与えなければならない。出場するすべての試合で影響を』という、ある種の自己中心性があると思う。

「彼にとって次のステップだが、まだ若く、プレー中に笑顔を見せるのが印象的だ。それが大切だ。彼の将来がどうなるか、とても楽しみだ」