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「ウィングの魔術師たち」！エステヴァオがエデン・アザールとアリエン・ロッベン並みの活躍をすると期待され、チェルシーのファンはブラジルの若き天才に夢中だ。
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エステバンの移籍金は最大5000万ポンドに達する見込み。
パルメイラスでのトップデビュー後、すぐにヨーロッパの強豪が注目したエステヴァオ。争奪戦の末、チェルシーが総額5000万ポンド（約6700万ドル）の移籍パッケージで獲得した。
18歳になってFIFAクラブワールドカップでチェルシーと対戦した後、2025年夏に西ロンドンへ移籍した。当初は徐々に出場機会を得る予定だった。
しかしチームは2025-26シーズンに苦戦。その状況がエステヴァオに早期のチャンスをもたらし、36試合8得点をマークした。その後ハムストリングを痛めリーグ戦を終え、ブラジル代表でのW杯出場も絶たれた。
チェルシーのファンがエステバオに大きな期待を寄せる理由
完全なコンディションを取り戻せば、さらなる活躍が期待される。米国で開催されたFAカップ決勝テーマの「Famous CFC」イベントに出席し、GOALの独占インタビューに応じた元チェルシーのDFケイヒルは、エステバオの潜在能力についてこう語った。「今シーズン、スタンフォード・ブリッジを訪れた際、ファンは彼に夢中だった。
彼がボールを持つと、ファンは席の端まで身を乗り出す。それがファンがお金を払う理由だ。私の時代ならアザールやペドロ、今はウィリアン。そのリストは続く。
彼は局面を打開し、突然チャンスを作り出す。重要な場面では、誰もがそんな選手を待っている。彼なら確実にそれをやってのける。
年齢も若いので、さらに成長するだろう。ファンとしては楽しみだ。少し怪我をしたのは残念だが、サッカーではよくあることだ。彼は確かな才能を持っている。」
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エステヴァオはハザードやロッベンの高みに到達できるか？
エステヴァオがアザール、ロッベン、ダフ、ウィリアン、コールのような高みに到達できるかと問われたケーヒルは「100％、そのレベルだ。
チェルシーのユニフォームでそのレベルに達しなければ歴史に名を残すことはできない。だが、今の彼のプレーを見れば、間違いなくその力がある。あとは本人次第だ。向上心を持ち、結果を出し続け、先ほどの選手たちを参考にしながらも独自のスタイルを確立してほしい。
「このタイプの選手はチャンスを作り出すことが仕事だ。たとえばクリスティアーノ・ロナウドを見ればわかる。彼は数字としての成果を誇りとしてきた。 『得点は取ったか？アシストはしたか？』と。彼には『世界クラスの選手になるには、試合に影響を与えなければならない。出場するすべての試合で影響を』という、ある種の自己中心性があると思う。
「彼にとって次のステップだが、まだ若く、プレー中に笑顔を見せるのが印象的だ。それが大切だ。彼の将来がどうなるか、とても楽しみだ」
チェルシーが北米での関心の高まりに貢献している
エステヴァオは代表として米国遠征に参加しないが、北米では今夏大きな盛り上がりが見込まれる。カヒルは、2012年のプレシーズンツアー以来、この地域でサッカー人気が高まり続けるのを肌で感じてきた。
8度のバロンドール受賞者リオネル・メッシがMLSでプレーするなど、米国のサッカーは進化している。 彼は「2012年からプレシーズンツアーや引退後の活動で米国を訪れ、 数年前にはシカゴにも来ました。訪れるたびに、プレミアリーグやチェルシーのファンが増えているのを実感します。素晴らしいことです。
プレミアリーグは私にとって世界最高だ。彼らは試合を見るだけでなく、本当に情熱的だ。話すとすぐにわかる。サッカーやチェルシーに詳しく、結果や統計まで把握しているファンと話すとき、その熱量が伝わってきて嬉しい。
「それにMLSも成長している。サッカーは間違いなく成長しており、私はそれを目の当たりにしている。」
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
チェルシー 2026年プレシーズンツアー：ブルーズの行先
チェルシーは2026-27シーズンのプレシーズンにオーストラリアとアジアを巡り、シドニー・ワンダラーズ、トッテナム、ユヴェントス、ACミラン、ジョホール・ダルル・タズと対戦する。将来的な米国再訪も予定されている。
ゲイリー・ケーヒルはシカゴで開催されたファンイベント「The Famous CFC presented by Coors Light」で語った。このイベントは2025-26シーズンのチェルシーFC世界ツアー最終地点で、ファンが交流し、質疑応答やクイズ、ゲームを楽しんだ。さらにプレミアリーグトロフィーとの写真撮影も実施された。