(C)Getty Images
翻訳者：
ウィル・スティルが新天地へ！ サウサンプトン解任から半年、33歳の監督がリーグ・アンに復帰
スティルはオセールで新たな章をスタートさせる
オセールはクリストフ・ペリシエとの契約を解除し、後任としてスティルをトップチーム監督に任命したと発表した。 33歳のスティルは2年契約（延長オプション1年）を結んだ。プレシーズンからチームを率いる。昨年末にサウサンプトンで解任された同氏は、馴染み深いリーグ・アンに復帰する。オーセールが1部定着を目指す中、彼はスタッド・アベ・デシャンにやってくる。
オセールは新監督を迎えた
スティル監督はランスでの指導を通じてフランスで高く評価され、欧州屈指の若手監督に成長した。プレミアリーグで苦戦したが、リーグ・アンでは依然として評価が高く、オーセールが迅速に招聘した。オーセールのマルエルブ会長は就任に自信を示した。
「AJオセールの一員としてスティル氏の成功を祈念する」とクラブ公式サイトで述べ、全資源で支援すると約束した。
実績あるリーグ・アンの監督が復帰
スティルズはベルギーのリエールSEやビールショットVAでコーチを務め、ランス加入後に30歳で欧州5大リーグ史上最年少監督となった。
ランスではプレス戦術で19試合無敗を達成し、2022-23シーズンは11位、翌年は9位に導いた。この実績が評価され、ランスからランスへ移籍。さらに堅実な結果を残した後、イングランドのサウサンプトンの監督として新天地へ挑んだ。
- Getty
オセール市の未来を築く
スティル監督は2026-27シーズンの準備を始め、自身の代名詞であるハイテンポなスタイルを導入する。補強にも注目が集まる。オーセールは、彼の経験と戦術でチームを強化し、15位に終わった昨季から残留争い以上の結果を目指す。