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Yosua Arya

翻訳者：

ウィル・スティルが新天地へ！ サウサンプトン解任から半年、33歳の監督がリーグ・アンに復帰

W. Still
オセール
リーグ・アン
サウサンプトン
EFL チャンピオンシップ

オセールはウィル・スティル氏を新監督に任命したと発表した。33歳のスティル氏は2年契約で、イングランドでの苦境を乗り越え、フランスで評価を取り戻すつもりだ。

  • スティルはオセールで新たな章をスタートさせる

    オセールはクリストフ・ペリシエとの契約を解除し、後任としてスティルをトップチーム監督に任命したと発表した。 33歳のスティルは2年契約（延長オプション1年）を結んだ。プレシーズンからチームを率いる。昨年末にサウサンプトンで解任された同氏は、馴染み深いリーグ・アンに復帰する。オーセールが1部定着を目指す中、彼はスタッド・アベ・デシャンにやってくる。

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  • オセールは新監督を迎えた

    スティル監督はランスでの指導を通じてフランスで高く評価され、欧州屈指の若手監督に成長した。プレミアリーグで苦戦したが、リーグ・アンでは依然として評価が高く、オーセールが迅速に招聘した。オーセールのマルエルブ会長は就任に自信を示した。

    「AJオセールの一員としてスティル氏の成功を祈念する」とクラブ公式サイトで述べ、全資源で支援すると約束した。



  • 実績あるリーグ・アンの監督が復帰

    スティルズはベルギーのリエールSEやビールショットVAでコーチを務め、ランス加入後に30歳で欧州5大リーグ史上最年少監督となった。

    ランスではプレス戦術で19試合無敗を達成し、2022-23シーズンは11位、翌年は9位に導いた。この実績が評価され、ランスからランスへ移籍。さらに堅実な結果を残した後、イングランドのサウサンプトンの監督として新天地へ挑んだ。

  • Will Still ReimsGetty

    オセール市の未来を築く

    スティル監督は2026-27シーズンの準備を始め、自身の代名詞であるハイテンポなスタイルを導入する。補強にも注目が集まる。オーセールは、彼の経験と戦術でチームを強化し、15位に終わった昨季から残留争い以上の結果を目指す。