ウィル・スティルが新天地へ！ サウサンプトン解任から半年、33歳の監督がリーグ・アンに復帰

スティルズはベルギーのリエールSEやビールショットVAでコーチを務め、ランス加入後に30歳で欧州5大リーグ史上最年少監督となった。

ランスではプレス戦術で19試合無敗を達成し、2022-23シーズンは11位、翌年は9位に導いた。この実績が評価され、ランスからランスへ移籍。さらに堅実な結果を残した後、イングランドのサウサンプトンの監督として新天地へ挑んだ。