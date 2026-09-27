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ウィリー・サニョル、北アイルランドに衝撃のネーションズリーグ敗戦を喫したジョージアから無情の解任
サニョル、ネーションズリーグでの失態の代償を払う
ジョージアサッカー連盟（GFF）は土曜日、サニョルが男子A代表の監督職を解かれたと発表した。解任は、ネーションズリーグ初戦で北アイルランドにホームで0-1と敗れたことを直接の理由とするものだ。この結果は、トビリシのボリス・パイチャーゼ・ディナモ・アレナでジョージアが主導権を握りながら、それを生かせなかったという敗戦の内容もあって、とりわけ痛恨だった。
試合は、同国を代表するスター2人が関わった2つの決定的な場面で大きく動いた。パリ・サンジェルマンFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアは試合序盤、ピアース・チャールズを相手にPKを失敗。このミスは、後半アディショナルタイム9分にシェイ・チャールズがアウェー側に劇的な決勝点をもたらしたことで高くついた。試合終了間際のこの集中力の欠如が、連盟首脳部にとって最後のひと押しとなり、試合終了の笛から24時間もたたないうちにサニョルとの契約解除へと踏み切った。
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ジョージア・サッカーの歴史的な時代に終止符
このフランス人指揮官は、2021年2月の就任以降、ジョージアサッカーの進む道筋を根本的に変えた上で、その職を離れることになった。サニョル政権下で57試合を指揮し、同国スポーツ史上最大の偉業、つまり主要国際大会初出場の立役者となった。指揮下のジョージアはEURO2024に出場しただけではなく、見事な戦いぶりを披露。ポルトガルを破ってラウンド16進出を果たし、その後は最終的に優勝したスペインに敗れて大会を去った。
突然の解任ではあったが、GFFは元バイエルン守備者の代表チームへの貢献に感謝の意を示した。連盟は公式声明で、この指揮官とともに歩んだ感情に満ちた道のりに言及した。「ジョージア代表とともに過ごしたすべての時間、そしてこの歴史的な道のりで私たちがともに分かち合った感動に感謝します。ありがとう、ウィリー・サニョル」と連盟は付け加えた。
スバナゼが長期プロジェクトを率いる役割に就く
連盟は後任探しで遠くに目を向けることなく、内部候補のラマズ・スヴァナゼを即座にトップの座へ昇格させた。スヴァナゼは、国内の代表システム内で印象的な実績を携えて新指揮官に就任する。45歳の同氏はこれまでジョージアU-21代表を率い、同チームを2度にわたって欧州選手権本大会へ導いた。ジョージアの台頭する才能ある選手層を熟知していることは、チームがネーションズリーグの残り試合を戦い、今後のワールドカップ予選サイクルに備えるうえで大きな強みと見なされている。
スヴァナゼには、連盟がその戦術的ビジョンに寄せる信頼を反映した大型契約が与えられた。ジョージア連盟は「ジョージア代表は、ジョージア人指導者ラマズ・スヴァナゼが2028年末まで指揮を執る」と発表した。
スヴァナゼが昇格に向けて準備を進める中、ユース部門には早急な対応を要する空席が生じることになった。連盟は、スヴァナゼのアシスタントを務めていたギオルギ・アダミアが、U-21代表の残る予選3試合でチームを引き継ぐことを確認している。
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