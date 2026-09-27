ジョージアサッカー連盟（GFF）は土曜日、サニョルが男子A代表の監督職を解かれたと発表した。解任は、ネーションズリーグ初戦で北アイルランドにホームで0-1と敗れたことを直接の理由とするものだ。この結果は、トビリシのボリス・パイチャーゼ・ディナモ・アレナでジョージアが主導権を握りながら、それを生かせなかったという敗戦の内容もあって、とりわけ痛恨だった。

試合は、同国を代表するスター2人が関わった2つの決定的な場面で大きく動いた。パリ・サンジェルマンFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアは試合序盤、ピアース・チャールズを相手にPKを失敗。このミスは、後半アディショナルタイム9分にシェイ・チャールズがアウェー側に劇的な決勝点をもたらしたことで高くついた。試合終了間際のこの集中力の欠如が、連盟首脳部にとって最後のひと押しとなり、試合終了の笛から24時間もたたないうちにサニョルとの契約解除へと踏み切った。