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ウィリアム・サリバはPSGが「依然として脅威」と認めつつも、意欲に燃えるアーセナルのスター選手は、「最高の守備陣」がウスマン・デンベレらを封じ込めると確信している。
リーグ優勝のアーセナル、次は欧州へ
サリバは、アルテタ監督の下でプレミアリーグを制したものの、アーセナルはこれでは満足していないと強調した。フランス代表の彼は優勝に大きく貢献し、チームはすでに欧州での更なる成功を見据えている。アーセナルは現在、ブダペストで行われるPSGとのチャンピオンズリーグの重要な一戦に備えている。サリバはエンリケ率いるチームの攻撃力の高さを認めつつも、アーセナルの堅守が自信につながっていると語った。
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サリバが、さらなる成功を目指すアーセナルの意欲を語る
サリバは、アルテタ監督率いるアーセナルにとって初のリーグ優勝は、今のチームにとってまだ始まりに過ぎないと語った。また、ウスマン・デンベレやクヴィチャ・クヴァラツヘリアらPSGの攻撃陣が脅威になるとも述べた。
「大きな意味を持つ」とサリバは『ザ・スタンダード』の取材に語った。「プレミアリーグで優勝し、とても嬉しい。だが満足していない。もっと欲しい。来週のチャンピオンズリーグは大きなチャンスだ。全力を尽くす」
「彼らは昨年も今年も危険だ。だから何も変わっていない。勝つには100％の力を出さなければならない。私たちは今シーズン最高の守備陣を持っている。最高だからこそ、最高の相手と戦いたい。だから来週土曜、この攻撃陣と対戦できることが楽しみで、勝ちたいと思っている」
アーセナルがついに長年の苦悩に終止符を打った
過去3シーズン連続2位だったアーセナルは、今季プレミアリーグ制覇で悔しい連鎖を断った。サリバは「優勝を逃したあの2年は勝つべきだった」と語った。
「プレミアリーグを制するのは難しいと分かっていたが、3年連続2位は辛かった。特に最初の2年は優勝に値する内容だった」とサリバは語った。
「プレミアリーグの試合はどれも本当に厳しい。たとえ最下位のチームと対戦するとしてもね。ようやくリーグ優勝を果たせたが、来シーズンもまた挑戦し続けなければならない」
- AFP
アーセナル、欧州制覇を目指す
アーセナルはクラブ史上初となる欧州制覇へ、チャンピオンズリーグ決勝でPSGに挑む。サリバら守備陣は欧州屈指の攻撃陣という最大の試練を迎えるが、プレミアリーグ制覇で得た自信は依然として高い。