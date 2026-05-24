ウィリアム・サリバはPSGが「依然として脅威」と認めつつも、意欲に燃えるアーセナルのスター選手は、「最高の守備陣」がウスマン・デンベレらを封じ込めると確信している。

サリバは、アルテタ監督率いるアーセナルにとって初のリーグ優勝は、今のチームにとってまだ始まりに過ぎないと語った。また、ウスマン・デンベレやクヴィチャ・クヴァラツヘリアらPSGの攻撃陣が脅威になるとも述べた。

「大きな意味を持つ」とサリバは『ザ・スタンダード』の取材に語った。「プレミアリーグで優勝し、とても嬉しい。だが満足していない。もっと欲しい。来週のチャンピオンズリーグは大きなチャンスだ。全力を尽くす」

「彼らは昨年も今年も危険だ。だから何も変わっていない。勝つには100％の力を出さなければならない。私たちは今シーズン最高の守備陣を持っている。最高だからこそ、最高の相手と戦いたい。だから来週土曜、この攻撃陣と対戦できることが楽しみで、勝ちたいと思っている」