ウィリアム・サリバは、アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝敗退を「すでに忘れた」と話し、フランス代表のチームメイトに「からかわれている」という。

サリバが結果を忘れようとする一方、フランス代表のチームメイトは話題を振り続ける。代表にはあの夜勝利したPSGの選手5人がおり、アーセナル所属のサリバは、夕食の席が友好的な冗談で活気づいていると明かした。

サリバはそんな冗談には動じず、代表でのタイトル獲得に集中している。「パリ出身の5人と時々その話題が出るし、食卓で少しからかい合ったりもするけど、すべては冗談の範囲内だよ」と元マルセイユの選手は語った。