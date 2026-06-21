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ウィリアム・サリバは、アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝敗退を「すでに忘れた」と話し、フランス代表のチームメイトに「からかわれている」という。
アーセナルでさらなる活躍を目指す
ブダペストでの敗戦はアーセナルファンにとってまだ痛手だが、サリバは前を向いている。 アーセナルはPSGとのPK戦を4-3で落とし、初の欧州タイトルはならなかった。25歳のサリバは、ミケル・アルテタ監督率いるチームがこの経験を2026-27シーズンの原動力にすると確信する。「もう忘れた。来年はもっと強くなって戻る」と彼は語った。
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パリからの参加者たちとの軽妙なやり取り
サリバが結果を忘れようとする一方、フランス代表のチームメイトは話題を振り続ける。代表にはあの夜勝利したPSGの選手5人がおり、アーセナル所属のサリバは、夕食の席が友好的な冗談で活気づいていると明かした。
サリバはそんな冗談には動じず、代表でのタイトル獲得に集中している。「パリ出身の5人と時々その話題が出るし、食卓で少しからかい合ったりもするけど、すべては冗談の範囲内だよ」と元マルセイユの選手は語った。
ブダペストでの失恋を乗り越えて
欧州王者のチームメイトにからかわれながらも、彼の意気込みは衰えなかった。フランス代表はグループリーグ2戦目へ向け、結束力を保っている。センターバックのサリバは、クラブと代表の試合が連続したことで、チャンピオンズリーグ決勝PK戦敗退の失望を早く振り切れたと語った。
「ワールドカップがすぐ後にあったので、切り替えは楽でした。最初の3、4日はつらかったですが」と語った。
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ワールドカップへの注力が最優先となる
クラブシーズンを終えたサリバの当面の目標は、ディディエ・デシャン率いるフランス代表がグループIを突破する手助けだ。6月22日の次戦ではフランスが優勝候補と目されており、チームに勢いをもたらそうとする中で、サリバの精神的な強さが重要な要素となる。現在はノルウェーに次ぐ2位で、勝ち点は3ポイント。 フランスがイラクに勝ち、ノルウェーも勝てば、フランス代表の決勝トーナメント進出が決まる。