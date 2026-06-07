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ウィリアム・サリバの復帰はフランス代表に朗報だが、ディディエ・デシャン監督はウスマン・デンベレに厳しい選出警告を発した。
サリバのコンディションに関する懸念は払拭された
アーセナルのDFは腰痛に悩まされており、大会後に手術が必要との報道もある。しかしデシャン監督は、北アイルランド戦やW杯本大会への影響はなしと即座に否定した。
デシャン監督は北アイルランド戦を前に『テレフット』の取材に「明日の試合には26人全員が起用可能だ」と語った。「彼は医療スタッフのケアを受けており、我々は体調に合わせて管理している。だが、この症状は数週間前から続いており、アーセナルでの全試合、チャンピオンズリーグ決勝の120分間を含め、プレーを妨げるものではなかった」
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欧州制覇のデンベレが練習に復帰
サリバは回復調整中。デンベレは休息後、チームに合流する見込みだ。PSGのウインガーはアーセナルとの過酷なCL決勝直後だったため、コートジボワール戦（1-2敗戦）はベンチスタートとなった。デシャン監督は、このスピードとテクニックを備えた攻撃的選手を月曜の最終調整試合で先発起用する意向を示した。
ドゥエとともに決勝後に試合に出ていないウスマンについて、デシャンは「他の選手と同様に先発する可能性がある」と説明した。リズムを取り戻したいフランス代表にとって、バロンドール受賞者のスピードとテクニックが戻るのは朗報だ。
肖像権を巡る内部対立
フランス代表チーム内では、選手の肖像権使用を巡り緊張が高まっている。キリアン・エムバペとライアン・シェルキは、スポーツベッティング会社のプロモーションに自身の画像が使われたことに対し、フランスサッカー連盟（FFF）に不満を表明した。
2人は「FFF公式パートナーである賭博会社の広告に自分の写真が多数使われている」と説明を要求。デシャン監督は、欧州での最終親善試合を前に、注目がピッチから逸れないことを願っている。
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ワールドカップが開幕間近
2026年W杯開幕戦へ、フランスは万全を期す。相手は古豪セネガルだ。2002年の苦い記憶を胸に、デシャン監督は同じ失敗を繰り返さない決意だ。サリバは万全、デンベレもリフレッシュし、難関グループI突破へ戦術の幅を広げる。
北アイルランド戦で最終調整を終えた後は、主力選手のコンディション維持と、遅れて合流するチャンピオンズリーグ優勝組の戦術への組み込みが課題となる。レ・ブルーは再び優勝候補に挙げられており、スター選手が戻ったことでパリの期待はかつてなく高まっている。