ウィリアム・サリバの復帰はフランス代表に朗報だが、ディディエ・デシャン監督はウスマン・デンベレに厳しい選出警告を発した。

サリバは回復調整中。デンベレは休息後、チームに合流する見込みだ。PSGのウインガーはアーセナルとの過酷なCL決勝直後だったため、コートジボワール戦（1-2敗戦）はベンチスタートとなった。デシャン監督は、このスピードとテクニックを備えた攻撃的選手を月曜の最終調整試合で先発起用する意向を示した。

ドゥエとともに決勝後に試合に出ていないウスマンについて、デシャンは「他の選手と同様に先発する可能性がある」と説明した。リズムを取り戻したいフランス代表にとって、バロンドール受賞者のスピードとテクニックが戻るのは朗報だ。