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ウィリアム・サリバがアーセナルの2026-27シーズン公式チーム集合写真に写っていなかった理由が判明
チームの集合写真に姿なし
サリバは、アーセナルがSNSで公開した2026-27シーズンのトップチーム公式集合写真にまったく姿を見せなかった。ミケル・アルテタ監督はロンドン・コルニーの練習施設で、プレミアリーグとコミュニティ・シールドのトロフィーを前に選手たちと写真に収まった。
目ざといファンは、毎年恒例の写真にフランス代表選手が写っていないことにすぐ気づいた。コンディションの問題が続いていることもあり、写真に姿がないことで、オンライン上のサポーターの間には瞬く間に懸念が広がった。サリバは7月から背中の問題で戦列を離れている。代表チームがスペインに敗れたワールドカップ準決勝で深刻な痛手を負い、途中交代を余儀なくされた。
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アーセナル、彼の突然の不在について説明
アーセナルは、主力DFをめぐる憶測が広がるのを防ぎ、サポーターを安心させるため、すぐに対応した。欠席の正確な理由を明らかにする短い声明を発表した。
アーセナルはXに「診察の予定があったため、ウィリアン・サリバは今日の午後、参加できませんでした」と投稿した。
この発表により、25歳のサリバは突然の状態悪化に見舞われたわけではなく、予定されていた診察を受けていただけだと確認された。現在は、待望のトップチームでの実戦復帰に向け、リハビリの強度を上げている。
負傷による挫折に適応する
サリバはここ数シーズン、アルテタ監督率いるアーセナルの守備陣に欠かせない存在となっている。2022年8月にプレミアリーグデビューを果たして以来、守備の中心として地位を確立し、以降は毎シーズンPFA年間ベストイレブンに選出されている。
センターバックのサリバは、クラブで公式戦通算184試合に出場し、8得点を記録。昨年9月には新たに5年契約を結び、2030年までノースロンドンでプレーすることが決まった。
サリバの不在中は、今夏加入したエズリ・コンサがガブリエウ・マガリャンイスとセンターバックで堅固なコンビを組んでいる。アルテタ監督には、信頼できる控えとしてクリスティアン・モスケラとピエロ・インカピエもいる。
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負傷からの回復に向けた取り組みを強化
アーセナルにとって朗報なのは、サリバのリハビリがすでに大きく進んでいることだ。背中の問題で手術を受ける必要はなく、現在は芝の上でのトレーニングを再開し、順調に取り組んでいる。
サリバは現在、11月の復帰を目指している。クラブは冬に過密日程を控えており、復帰が実現すれば、今季の戦いを続けるチームにとって大きな後押しとなる。
アルテタ監督は今後数週間、サリバを慎重に全体練習へ戻していく。メディカルスタッフは、今季初出場を認める前に、身体の状態が万全であることを確認する。
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