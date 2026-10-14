サリバは、アーセナルがSNSで公開した2026-27シーズンのトップチーム公式集合写真にまったく姿を見せなかった。ミケル・アルテタ監督はロンドン・コルニーの練習施設で、プレミアリーグとコミュニティ・シールドのトロフィーを前に選手たちと写真に収まった。

目ざといファンは、毎年恒例の写真にフランス代表選手が写っていないことにすぐ気づいた。コンディションの問題が続いていることもあり、写真に姿がないことで、オンライン上のサポーターの間には瞬く間に懸念が広がった。サリバは7月から背中の問題で戦列を離れている。代表チームがスペインに敗れたワールドカップ準決勝で深刻な痛手を負い、途中交代を余儀なくされた。