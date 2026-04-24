ガラスはクラブのスポーツディレクターを批判し、ベテラン獲得失敗が現在の苦境につながっていると指摘した。有望株偏重でチームに軸やプレッシャーに強いリーダーがいないとも語った。

チェルシーのチーム編成と守備陣のリーダーシップ不足について、彼はこう続けた。「私は長年この問題を指摘してきた。補強担当者はもっと良い仕事をするべきだ。

特に守備ラインだけでなく、中盤や前線にも経験が欠かせない。どのポジションにもベテランが必要だ。センターバックには、守備の核となり、状況をコントロールし、DFやMFに指示を出し、プレッシャーを受け止められる選手を少なくとも1人は置かなければならない。」