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ウィリアム・ギャラスは、リアム・ローゼニオールの解任を受け、チェルシーにセスク・ファブレガスを獲得するのではなく、「厳しい」ラ・リーガの監督を招聘し、早期にタイトルを獲得するよう求めている。
ブライトンに大敗し、ローゼニオール監督が解任
ブライトンに0-3で敗れたチェルシーは、ロゼニオール監督を解任し、再び新監督探しを開始した。 1月にエンツォ・マレスカの後任として就任した元ハル・シティ監督の在任期間は3ヶ月強。チームに改善が見られず、首脳陣は決断を迫られた。後任候補にはボーンマスのアンドニ・イラオラやコモのセスク・ファブレガスが挙げられる。クラブは若手を起用し続けるか、経験豊富な監督を選ぶかを今、決めなければならない。
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規律あるリーダーシップへの需要
ガラスは、古巣には新進気鋭の監督ではなく、更衣室の風土を一新できる「常勝監督」が必要だと考えている。チームの最近のパフォーマンスを見れば、選手に妥協を許さない監督が切実に求められていると主張している。
ギャラスはボイル・スポーツの取材に、アトレティコ・マドリードのシメオネ監督が西ロンドンに即座にタイトルをもたらす理想的な候補だと語る。「何を求めるかによる。長期的に見れば、現在クラブで好調を維持し、若く、若いチームとコミュニケーション取れるセスク・ファブレガスを招へいするのも一案だ。 長期的に見れば、彼はチェルシーを誰もが望む地位に戻せるだろう。
短期的に成功を望むなら、ディエゴ・シメオネのような経験豊富な指導者がいるべきだ。彼の性格ならチェルシーですぐにタイトルを取れる。今の選手たちには『戦士』や『兵士』のような姿勢が足りない。厳しく指導できる監督が必要だ。」
欠陥のある採用戦略が露呈
ガラスはクラブのスポーツディレクターを批判し、ベテラン獲得失敗が現在の苦境につながっていると指摘した。有望株偏重でチームに軸やプレッシャーに強いリーダーがいないとも語った。
チェルシーのチーム編成と守備陣のリーダーシップ不足について、彼はこう続けた。「私は長年この問題を指摘してきた。補強担当者はもっと良い仕事をするべきだ。
特に守備ラインだけでなく、中盤や前線にも経験が欠かせない。どのポジションにもベテランが必要だ。センターバックには、守備の核となり、状況をコントロールし、DFやMFに指示を出し、プレッシャーを受け止められる選手を少なくとも1人は置かなければならない。」
- AFP
シメオネは依然として手強い相手だ
シメオネをメトロポリターノから引き抜くのは依然として難しい。55歳の彼は2027年6月までアトレティコと契約している。リーガ・エスパニョーラ2回、ヨーロッパリーグ2回、UEFAスーパーカップ2回、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップなど多数のタイトルが彼の伝説的地位を裏付ける。 現在、彼はチャンピオンズリーグ準決勝でアーセナル戦に臨むチームを率いており、その最高峰の舞台が不安定なチェルシーとの戦術格差を浮き彫りにしている。