ヴラホヴィッチ：ユヴェントスが1年契約を提示。イタリアーノ監督がベシクタシュへの獲得を打診。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスは直近の数時間で最後の切り札を提示した。ボーナス込みで最大800万ユーロの1年契約（2年契約の可能性も）だ。1年契約は双方にとって賭けとなる。 クラブは厳しい移籍市場で価値あるストライカー2人を探さなくて済み、ドゥシャンも愛着のある環境に残れる。けがによる長期離脱を乗り越え、彼を称賛し契約延長を支持する監督の下でプレーすることで、苦難のシーズンを過去のものにできるだろう。



