6月30日のユヴェントスとの契約満了まであと10日となり、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就が注目されている。 残留の可能性はわずかに残っており、1年限りの延長案も浮上。一方で新天地候補も出ており、特にヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュが注目されている。
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ヴラホヴィッチ：ユヴェントスが1年契約を提示。イタリアーノ監督がベシクタシュへの獲得を打診。
1年間の更新？
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスは直近の数時間で最後の切り札を提示した。ボーナス込みで最大800万ユーロの1年契約（2年契約の可能性も）だ。1年契約は双方にとって賭けとなる。 クラブは厳しい移籍市場で価値あるストライカー2人を探さなくて済み、ドゥシャンも愛着のある環境に残れる。けがによる長期離脱を乗り越え、彼を称賛し契約延長を支持する監督の下でプレーすることで、苦難のシーズンを過去のものにできるだろう。
イタリア語の呼びかけ
2000年生まれのこの選手には、現時点でヨーロッパのビッグクラブから具体的なオファーはない。 プレミアリーグやラ・リーガからの具体的なオファーはない。しかし直近では、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率いるベシクタシュが興味を示した。同監督はフィオレンティーナ時代からヴラホヴィッチと関係が良く、再び指導したいと考えている。また、イカルディとオシムヘンの去就が不透明なガラタサライも獲得に動いている。