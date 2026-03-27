「ヴスコヴィッチは普通じゃない」：HSVの急成長株が、ルイス・ディアスのコロンビア人チームメイトをも驚かせた

守備での堅実なプレーに加え、ヴスコヴィッチはとりわけそのヘディングの強さで相手チームに脅威を与えている。このヘディング能力は、彼がブンデスリーガで挙げた5得点にも大きく貢献している。一方、コロンビア戦では、約25メートルの位置から思い切ってシュートを放ち、ボールは軌道を変えてゴールネットに突き刺さった。

「本当にラッキーでした。左足で遠距離からシュートを打ってみたところ、ボールがゴールに入り、チームの勝利に貢献できました。それが一番大事なことです。代表チームでゴールを決めるのは素晴らしい気分です。 こうした選手たちとプレーし、毎日一緒にトレーニングできることを楽しんでいます」と、試合後にヴスコヴィッチは語り、元代表FWのイヴァン・クラスニッチを思い出してこう付け加えた。「彼は残念ながらしばらく入院中なので、このゴールを彼に捧げたいと思います。彼にとって今は辛い時期です。」 かつてヴェルダー・ブレーメンに所属していた彼は、すでに3度の腎臓移植を経験しており、最近ではアマチュアクラブ「クロアチア・ハンブルク」でアシスタントコーチを務めていた。

一方、ヴスコヴィッチはクロアチアの歴史上、代表戦でゴールを決めた選手としては2番目に若い選手として名を刻んだ。現在19歳の彼より若いのは、2017年のルカ・イヴァヌセックだけだ。もちろん、今シーズンの彼の躍進は、欧州のビッグクラブの目にも留まっている。