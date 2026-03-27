トッテナム・ホットスパーからハンブルガーSVへレンタル移籍中のセンターバックは、バイエルン・ミュンヘンのスター選手ルイス・ディアスが所属するコロンビアとの親善試合で、クロアチアが2-1で勝利した試合において、再び得点能力の高さを証明した。6分には、ミドルシュートで同点ゴールを決め、チームに一時的な同点をもたらした。
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「ヴスコヴィッチは普通じゃない」：HSVの急成長株が、ルイス・ディアスのコロンビア人チームメイトをも驚かせた
試合後、ヴスコヴィッチは「マン・オブ・ザ・マッチ」に選出されただけでなく、クロアチアのメディアからも絶賛を浴びた。「ヴスコヴィッチは並外れている」と『スロボドナ・ダルマチア』紙は報じた。『スポルスケ・ノヴォスティ』紙はさらに称賛を強め、「今や懐疑論者たちでさえ、彼がワールドカップ代表メンバー入りに極めて近いことを認めざるを得ないだろう」と記した。
というのも、ヴスコヴィッチはクロアチア代表での2度目の先発出場において、ズラトコ・ダリッチ監督が3バックのセンターに起用したことで、世界ランク14位の相手に対し、守備の要として再び輝かしい活躍を見せたからだ。これは、彼がHSVでのリーグ戦を通じて熟知している布陣である。
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ヴスコヴィッチがクロアチアの歴史に名を刻む
守備での堅実なプレーに加え、ヴスコヴィッチはとりわけそのヘディングの強さで相手チームに脅威を与えている。このヘディング能力は、彼がブンデスリーガで挙げた5得点にも大きく貢献している。一方、コロンビア戦では、約25メートルの位置から思い切ってシュートを放ち、ボールは軌道を変えてゴールネットに突き刺さった。
「本当にラッキーでした。左足で遠距離からシュートを打ってみたところ、ボールがゴールに入り、チームの勝利に貢献できました。それが一番大事なことです。代表チームでゴールを決めるのは素晴らしい気分です。 こうした選手たちとプレーし、毎日一緒にトレーニングできることを楽しんでいます」と、試合後にヴスコヴィッチは語り、元代表FWのイヴァン・クラスニッチを思い出してこう付け加えた。「彼は残念ながらしばらく入院中なので、このゴールを彼に捧げたいと思います。彼にとって今は辛い時期です。」 かつてヴェルダー・ブレーメンに所属していた彼は、すでに3度の腎臓移植を経験しており、最近ではアマチュアクラブ「クロアチア・ハンブルク」でアシスタントコーチを務めていた。
一方、ヴスコヴィッチはクロアチアの歴史上、代表戦でゴールを決めた選手としては2番目に若い選手として名を刻んだ。現在19歳の彼より若いのは、2017年のルカ・イヴァヌセックだけだ。もちろん、今シーズンの彼の躍進は、欧州のビッグクラブの目にも留まっている。
バイエルンには高すぎる？ヴスコヴィッチはすでにバルサと交渉中らしい
トッテナム・ホットスパーとの契約が本来は2030年まで残っているヴスコヴィッチに、数多くのトップクラブが注目しているという。しかし、彼にとってはもはやスパーズも手狭になっているようだ。報道によると、FCバルセロナはすでにこの若手選手と交渉を進めており、彼はピニ・ザハヴィの代理人を務めており、ジョアン・ラポルタ会長とは良好な関係を築いているほか、ハンス・フリック監督とも親しくしている。
レアル・マドリード、リヴァプールFC、チェルシーも関心を示しているとされる。 バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントもヴスコヴィッチの状況を注視しているようだが、財政面ではバルサと同様に劣勢に立たされるだろう。少なくとも、ドイツの記録保持者であるバイエルンが、現在移籍の最低額と見なされている6000万ユーロ以上を支払うことはまずないだろう。特に、センターバックのデュオであるダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのコンビは、現時点では揺るぎない存在だからだ。
「世間が『絶対にバイエルンに加入すべきだ』と考えるような優秀な選手を、すべて獲得できるわけではない」と、スポーツディレクターのマックス・エベルは最近このように述べ、名誉会長のウリ・ヘーネスや元会長のカール＝ハインツ・ルンメニゲを中心とする強力な監督委員会にも言及した。 「そうすれば、いつか反対派が『マックス、我々は金に糸目をつけないわけじゃない。チームをこれ以上肥大化させるわけにはいかない』と言い出すだろうから。（…）」
ルカ・ヴスコヴィッチ：HSVでの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 24 5 1 DFBカップ 2 - -