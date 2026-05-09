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ヴォルフスブルクの選手がPKスポットを傷つけたためハリー・ケインが転倒する中、マイケル・オリゼがバイエルン・ミュンヘンを救い、ブンデスリーガで辛勝を収めた
ケインの無敗記録、物議を醸す形で途切れる
前半36分、クーリエラキスがペナルティエリアでオリゼにファウル。24本連続成功中のケインがPKを蹴ったが、右に外れブンデス初失敗。
リプレイでは、キック前にジャヌエル・ベロシアンがPKスポットを踏んだように見え、ケインは足元をすくわれた。ピッチが操作されたとの疑いも浮上した。この失敗で、バイエルンが支配した前半も0-0で終了した。
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オリゼが魔法のような瞬間を演出する
56分、王者バイエルンがもどかしい展開になりかけたとき、オリゼが右サイドを突破し、ファーサイドへ力強いシュートを決めて状況を好転させた。このゴールでヴォルフスブルクのGKグラバラは無力だった。
この一撃で流れはバイエルンへ傾き、ヴォルフスブルクは守備を固めきれなくなった。前半はカウンターで脅威となり、トム・ビショフのロングシュートがクロスバーを叩く場面もあったが、コンパニ率いるバイエルンが優位に立つと最終ラインを突破するのは困難になった。 後半早々、ジャマル・ムシアラも追加点を狙ったが、グラバラの好守で阻まれた。
ヴォルフスブルクは危機的状況に追い込まれた
この敗戦でヴォルフスブルクのブンデスリーガ残留は危うくなった。 これにより残留確定の可能性は消え、プレーオフ圏維持と自動降格回避が目標となった。運命は最終節、ミラーントール・シュタディオンでのザンクト・パウリ戦に委ねられている。
ラルフ・ハーゼンヒュットル監督率いるチームにもチャンスはあった。試合終了間際にはマティアス・スヴァンベリのシュートがポストを叩いた。気迫と攻撃力は改善されたが、決定力不足が響いた。モハメド・アムーラとケビン・パレデスが「規律上の理由」で欠場し、最終ライン付近で決定的な一押しを欠いた。
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バイエルン、DFBポカール決勝を前に調子を取り戻す
コンパニー監督にとって、この勝利は5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝に向けた最高の準備となった。第30節でブンデスリーガ優勝を決めたバイエルンは、欧州で期待外れに終わったシーズンを挽回すべく、国内2冠目指して全力だ。後半に守備の堅さを取り戻したことは、ベルギー人監督にとって特に喜ばしいだろう。