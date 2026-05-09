前半36分、クーリエラキスがペナルティエリアでオリゼにファウル。24本連続成功中のケインがPKを蹴ったが、右に外れブンデス初失敗。

リプレイでは、キック前にジャヌエル・ベロシアンがPKスポットを踏んだように見え、ケインは足元をすくわれた。ピッチが操作されたとの疑いも浮上した。この失敗で、バイエルンが支配した前半も0-0で終了した。



