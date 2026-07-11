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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ヴォジーニャ。インテル・マイアミがカーボベルデの英雄に注目。彼の名前と同じ貝もいる。

ヴォジーニャ
インテルマイアミCF
カーボベルデ
移籍情報

ヴォジーニャのメディアでの反響はすごい：移籍の噂に加え、彼にちなんで名付けられた貝まで登場している

無名から一躍世界的なスターとなったカーボベルデ代表GKヴォジーニャ（40歳）。大会ではスペイン、ウルグアイとの引き分け、世界王者アルゼンチンを延長戦に追い込むなど、決定的なセーブでチームをベスト16に導いた。


スペインとアルゼンチン戦で計15セーブを記録した活躍は、前例のない人気を生んだ。現在、インスタグラムのフォロワー数は2800万人に達し、ノイアーやクルトワを抑えて世界で最もフォロワーの多いGKとなっている。


  • インター・マイアミ、ヴォジーニャ獲得へ

    チャヴェスでのプレーを終えフリーになったベテラン選手には、複数のクラブが興味を示している。最有力はデビッド・ベッカム率いるインテル・マイアミで、ブラジルのアヴァイとアトレティコ・ゴイアニエンセも注目している。ヴォジーニャは、次の行き先を決めるまで突如として集まった注目を楽しんでいる。


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  • 軟体動物「ヴォジーニャ」

    メディアで注目されたカーボベルデ出身のゴールキーパーに、新種の生物名が贈られた。スペインの研究者ヘスス・オルテア氏が、この40歳選手にちなみ、新種の海洋軟体動物を命名した。


    オルテア氏は、赤みを帯びた体色で体長約4ミリの小さな海産ナメクジを発見し、「Aldisa vozinhai（ヴォジーニャの海産ナメクジ）」と命名した。


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