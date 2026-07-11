無名から一躍世界的なスターとなったカーボベルデ代表GKヴォジーニャ（40歳）。大会ではスペイン、ウルグアイとの引き分け、世界王者アルゼンチンを延長戦に追い込むなど、決定的なセーブでチームをベスト16に導いた。





スペインとアルゼンチン戦で計15セーブを記録した活躍は、前例のない人気を生んだ。現在、インスタグラムのフォロワー数は2800万人に達し、ノイアーやクルトワを抑えて世界で最もフォロワーの多いGKとなっている。



