「ヴォジーニャ」が移籍か？ ワールドカップのスペイン戦で活躍したカーボベルデ代表GKが、2部リーグのクラブからオファーを受ける

6月15日の開幕戦でカーボベルデがスペインと0-0で引き分け、ベテランGKヴォジーニャが7回の好セーブ（6回はペナルティエリア内）で注目された。

この活躍を受け、ヴォジーニャの代理人はセリエBのセアラと今シーズン残り期間の移籍について協議。地元紙『ジャンガデイロ』と『グローボ』は、本人が移籍に前向きと伝えた。セアラは新監督にダニエル・パウリスタを招聘しており、クラブ首脳陣が契約成立へ急いでいる。



