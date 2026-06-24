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「ヴォジーニャ」が移籍か？ ワールドカップのスペイン戦で活躍したカーボベルデ代表GKが、2部リーグのクラブからオファーを受ける
ワールドカップのスター選手がセアラにオファー
6月15日の開幕戦でカーボベルデがスペインと0-0で引き分け、ベテランGKヴォジーニャが7回の好セーブ（6回はペナルティエリア内）で注目された。
この活躍を受け、ヴォジーニャの代理人はセリエBのセアラと今シーズン残り期間の移籍について協議。地元紙『ジャンガデイロ』と『グローボ』は、本人が移籍に前向きと伝えた。セアラは新監督にダニエル・パウリスタを招聘しており、クラブ首脳陣が契約成立へ急いでいる。
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ブラジルのクラブが移籍の打診を拒否
代理人が強い関心を示したものの、セアラは移籍追求を見送った。クラブは40歳のGKとの交渉を開始せず、現状の戦力維持を優先した。
クラブは現在セリエBの下位にあり、GK陣は十分と判断している。一方、ヴォジーニャは今週のウルグアイ戦で2－2の引き分けに貢献。セーブは少なかったが、39回のタッチと2回のクリアを記録し、チームの無敗を守った。
歴史的な名称とグループHの組み合わせ
ワールドカップで活躍する前、ヴォジーニャはポルトガル2部リーグのGDチャヴェスで昨季19試合に出場していた。彼の本名は、1986年大会でブラジル代表として活躍した右サイドバック、ジョシマルに由来する。
現時点でブラジル移籍は考えておらず、今は代表に集中している。カーボベルデは2引き分けでグループHの勝ち点2。ベスト32進出には最終戦で勝ち点1のサウジアラビアに勝つ必要がある。
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セアラ州とカーボベルデの今後の計画
セアラのジョアン・パウロ・シルバ会長は、7月20日開幕の移籍市場に先駆けて新戦力5人と契約締結済みと発表した。一方、ヴォジーニャはサウジアラビア戦に集中。勝てばカーボベルデは初のアフリカネイションズカップ決勝トーナメント進出を決め、このベテランGKにはさらに移籍オファーが増えそうだ。