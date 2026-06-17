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ヴォジーニャに朗報！カーボベルデ代表GKの母が、40歳の息子がスペイン戦で披露した完璧なW杯プレーを見逃した後、米国ビザを取得した。
夢のような再会が目前に迫っている
カーボベルデにとって初となるワールドカップ挑戦に、心温まる朗報が届いた。GKヴォジーニャの母アナ・カンディダ・エヴォラさんに米国ビザが発給されたのだ。59歳の清掃員である彼女は当初、高額な費用と厳しい規制で渡航できなかったが、高官の介入でブルー・シャークスの次戦を観戦できることになった。
水曜日、下院民主党院内総務のハキーム・ジェフリーズ氏が渡航障害の解消を確認した。母子はマイアミで再会し、日曜にカーボベルデがグループステージでウルグアイと対戦する試合を観戦する。当初は保証金1万5000ドル（約1万1200ポンド）と手数料が負担となり、渡航は困難だった。
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高レベルの政治的介入
ビザ発行の停滞は、米国のマルコ・ルビオ国務長官、国務省、カーボベルデ政府、FIFAの協力で解決した。ポルトガル2部シャヴェス所属のベテランGKヴォジーニャは、母をスタンドに迎えられることになった。これは試合後に彼が涙ながらに語ったインタビューが世界的に話題になった後の展開だ。
「世界中に散らばるカーボベルデ人は『ブルー・シャークス』の粘り強さを称え、サッカーファンも共鳴しています。しかし、ヴォジーニャが涙で『母はビザが取れず歴史的瞬間を見られない』と語ったとき、喜びは影を落としました」とジェフリーズ氏は公式声明で述べた。 どの母親も、子が歴史を作る瞬間を見逃すべきではありません。そこで私はルビオ国務長官と協議し、国務省に彼女のビザ発行を急ぐよう求めました。結果として、日曜のウルグアイ戦に間に合うようビザが発行されることになりました。手数料は公式方針に基づき免除されました。 現在、母と息子のマイアミでの再会に向けて渡航手配が進んでいます。協力してくださったルビオ国務長官、米国務省、カーボベルデ政府、FIFAに感謝します。」
ヴォジーニャの感動的なワールドカップの旅
40歳の大会最年長クラスながら、ヴォジーニャはスペイン戦で7回の好セーブで無失点に抑え、反射神経の鋭さを示した。試合後、25歳という遅いプロ転向や家族が見てくれなかった長いキャリアの犠牲に言及し、感慨深げに語った。
「私は泣いてしまいました。祖父母のもとで育ったのですが、残念ながら彼らはここにはいませんでした。数年前に亡くなってしまったのです」と、このゴールキーパーはスペイン戦の結果を受けて説明した。「彼らは私にとって、私の人生にとってすべてでした。 また、ビザの申請費用が間に合わず、母に来てもらえなかったことも涙の理由です。それでも私は幸せです。この瞬間のために人生を懸けて努力してきました。 私は40歳です。25歳でプロになりましたが、引退も考えました。それでも夢を追い続け、今日があります。マン・オブ・ザ・マッチの栄誉はチーム全員のもの。彼らがいなければ成し遂げられませんでした。これからもカーボベルデと国民のために努力します。」
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サン・ヴィセンテ出身の母の誇り
開幕戦には出席できなかったが、エヴォラさんはサン・ヴィセンテの自宅から息子の活躍を見守った。ヴォジーニャのキャリアをずっと支えてきた彼女は、スペイン戦で「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた息子に大きな誇りを感じた。この試合で、40歳12日の彼は自国初のワールドカップ試合にデビューした最年長選手となった。
「彼のゴールにはボールは入らないと信じていた。その通りになった」とエヴォラは語った。「彼は素晴らしいゴールキーパー。母として誇らしく、これからもすべてのシュートを止めてほしい」。