ビザ発行の停滞は、米国のマルコ・ルビオ国務長官、国務省、カーボベルデ政府、FIFAの協力で解決した。ポルトガル2部シャヴェス所属のベテランGKヴォジーニャは、母をスタンドに迎えられることになった。これは試合後に彼が涙ながらに語ったインタビューが世界的に話題になった後の展開だ。

「世界中に散らばるカーボベルデ人は『ブルー・シャークス』の粘り強さを称え、サッカーファンも共鳴しています。しかし、ヴォジーニャが涙で『母はビザが取れず歴史的瞬間を見られない』と語ったとき、喜びは影を落としました」とジェフリーズ氏は公式声明で述べた。 どの母親も、子が歴史を作る瞬間を見逃すべきではありません。そこで私はルビオ国務長官と協議し、国務省に彼女のビザ発行を急ぐよう求めました。結果として、日曜のウルグアイ戦に間に合うようビザが発行されることになりました。手数料は公式方針に基づき免除されました。 現在、母と息子のマイアミでの再会に向けて渡航手配が進んでいます。協力してくださったルビオ国務長官、米国務省、カーボベルデ政府、FIFAに感謝します。」