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ヴォジーニャが新チームに加入！ ワールドカップで話題を呼んだカーボベルデ代表選手が、インテル・マイアミ移籍の噂を経て、フリー移籍で新天地へ
南米の強豪クラブがベテランGKを獲得へ
チリの強豪コロ・コロが、サッカー界で「ヴォジーニャ」の愛称で知られるジョシマル・ディアスを獲得したと発表した。40歳のGKはフリーエージェントで加入し、18カ月の契約にサインした。 プリメーラ・ディビシオン34回、コパ・リベルタドーレス1回の優勝を誇る同クラブは、SNSで「ようこそ。待っていたよ」と簡潔に歓迎した。
歴史あるクラブは現在リーグ首位を独走している。 現在リーグ首位を走り、ライバルのクラブ・デポルティーボ・ウニベルシダ・カトリカに13ポイント差をつけている。ヴォジーニャの加入で、年齢を超えてなお最高レベルで戦える選手を補強した。この移籍で、MLSのインター・マイアミなど複数クラブとの噂に終止符が打たれた。
- AFP
北米におけるワールドカップの遺産
ボジーニャの名は、カーボベルデがワールドカップで初となるベスト32進出した際に急上昇した。初戦では優勝国スペインと引き分け、彼は7つの好セーブを記録。ワールドカップデビュー戦で無失点を果たした最年長GKとなった。 グループステージでは彼の経験がチームを支え、実力以上の結果で決勝トーナメント進出を果たした。
彼の活躍はピッチ外でも大きな影響をもたらした。大会前は5万人だったインスタグラムのフォロワー数が、スペイン戦後に1400万人に急増した。 チリでの契約締結時には2950万人に達した。この驚異的なフォロワー数は、北米大会で彼が与えた文化的な影響の大きさを示している。
ノックアウトステージで「史上最高の選手」を阻む
ヴォジーニャにとって、大会のハイライトはベスト32での前回王者アルゼンチン戦だった。 中立のファンを魅了したこの試合で、カーボベルデのGKは計8本のシュートを阻止した。特にリオネル・メッシのシュート4本を止め、代名詞であるフリーキックも見事にセーブした。しかしチームはアルビセレステに3－2で敗れた。
試合後、ヴォジーニャはメッシと抱擁を交わし、「君は素晴らしい。 君の国の人たちは君を誇りに思うはずだ』と言ってくれた。それは僕にとって信じられないような瞬間だった」と語った。さらに、このGKは試合後、アルゼンチン主将にユニフォーム交換を申し出ると、メッシは快諾。Vozinhaは「『ありがとう、レオ。君は最高だ』と伝え、交換を頼んだ。レオは『インタビュー後にトンネルで渡すよ』と言った」と明かした。
- AFP
下部リーグからワールドカップ・ベストイレブンへ
大会を通じて安定した活躍を見せた彼は、FIFAが選んだワールドカップ公式ベストイレブンに選ばれた。過去3シーズンをポルトガル2部リーグのG.D.シャヴェスで過ごしてきた選手にとって、これは驚くべき快挙だ。サウジアラビア戦で2度目の無失点を記録するなど、世界屈指の攻撃陣を前にしても冷静さを保った彼は、ディフェンスの要としてチームを牽引できるトップ選手であることを証明した。
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