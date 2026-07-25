チリの強豪コロ・コロが、サッカー界で「ヴォジーニャ」の愛称で知られるジョシマル・ディアスを獲得したと発表した。40歳のGKはフリーエージェントで加入し、18カ月の契約にサインした。 プリメーラ・ディビシオン34回、コパ・リベルタドーレス1回の優勝を誇る同クラブは、SNSで「ようこそ。待っていたよ」と簡潔に歓迎した。

歴史あるクラブは現在リーグ首位を独走している。 現在リーグ首位を走り、ライバルのクラブ・デポルティーボ・ウニベルシダ・カトリカに13ポイント差をつけている。ヴォジーニャの加入で、年齢を超えてなお最高レベルで戦える選手を補強した。この移籍で、MLSのインター・マイアミなど複数クラブとの噂に終止符が打たれた。



