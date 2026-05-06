ヴォイチェフ・シュチェスニーはラ・リーガのライバルクラブからの移籍オファーを断り、バルセロナに残留すると発表した。

シュチェスニーはバルセロナとの契約残り1年を全うし、今夏の移籍憶測に終止符を打った。ポーランド代表GKはラ・リーガ強豪クラブから2シーズン正GKを約束するオファーを受けたが、バルサ残留を選択した。

しかし36歳のシュチェスニーは、他クラブで正GKになる機会よりもバルサ残留を選び、そのオファーをすでに断った。レアル・ソシエダのアレックス・レミロ獲得の可能性があっても、彼はフリック監督の下で控え役を受け入れる構えだという。