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ヴォイチェフ・シュチェスニーはラ・リーガのライバルクラブからの移籍オファーを断り、バルセロナに残留すると発表した。
シュチェスニー、他チームでの先発起用を断る
シュチェスニーはバルセロナとの契約残り1年を全うし、今夏の移籍憶測に終止符を打った。ポーランド代表GKはラ・リーガ強豪クラブから2シーズン正GKを約束するオファーを受けたが、バルサ残留を選択した。
しかし36歳のシュチェスニーは、他クラブで正GKになる機会よりもバルサ残留を選び、そのオファーをすでに断った。レアル・ソシエダのアレックス・レミロ獲得の可能性があっても、彼はフリック監督の下で控え役を受け入れる構えだという。
- AFP
時間より幸せを優先する
2024年夏、ユヴェントスを退団して一時引退したシュチェスニーは、テル・シュテーゲンの負傷でバルセロナから復帰を要請された。現在は金銭や出場より自分と家族の幸せを重視しており、その姿勢がクラブから2027年までの契約延長を引き出した。
彼のプロ意識とロッカールームへの好影響が評価され、クラブは2027年6月までの契約延長を提示した。緊急補強で加入したシュチェスニーは、チームに完璧に溶け込み、コーチ陣の信頼とチームメイトの尊敬を勝ち取っている。
次世代のメンター
シュチェスニーが残留を希望する大きな理由は、若手、特にバルサの新エースGKジョアン・ガルシアとの関係だ。このポーランド人ベテランはガルシアにとって欠かせないメンターであり、元アーセナル、ローマの彼はあらゆる助言を成長に不可欠な教訓として受け止めている。
フリック監督も、若手が中心のチームにシュチェスニーがもたらす経験を高く評価している。シュチェスニー自身も、出場機会が減っても、リーダーシップとロッカールームでの存在感でチームの成長に貢献できると信じている。
- Getty Images Sport
バルセロナにおける家族の役割
サッカー面以外の理由として、シュチェスニーの決断には家族がバルセロナでの生活に順調に適応していることが大きく影響している。7歳の息子リアムはクラブのユースチームでプレーし、幼い娘も地元の保育園に馴染んでいる。
また、歌手として活動する妻マリーナはバルセロナにレコーディングスタジオを設立し、他のアーティストとのコラボレーションを計画している。こうした家庭の安定が、スペインの他の都市への移籍魅力を失わせ、契約満了まで「ブラウグラナ」のプロジェクトに専念する決意を固めさせている。