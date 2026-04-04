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US Cremonese v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

ヴェローナ対フィオレンティーナ、デ・ヘア：「すべてのセーブは、入院中の父に捧げます」

エラス・ヴェローナ 対 フィオレンティーナ
ダビド・デ・ヘア
セリエ A

フィオレンティナのゴールキーパーは、残留をかけた重要な勝利においてMVP級の活躍を見せた。フィオレンティナは10対0で勝利し、ファジョリのゴールが決勝点となった。

フィオレンティーナの残留は、元マンチェスター・ユナイテッドのスペイン人GK、ダビド・デ・ヘアの活躍にもかかっている。フィオレンティーナにとって極めて厳しいシーズンの中、彼はリーグ戦終盤の数ヶ月間、ヴァノーリ監督率いるチームを支え続けている。 降格回避をかけた重要な直接対決となったヴェローナでのアウェイ戦でも、35歳の彼は決勝点につながる決定的なセーブを見せた。フィオレンティーナは1-0で勝利し、試合終了10分余り前にニコロ・ファジョリが決勝ゴールを挙げた。試合は両チームとも1人ずつ退場者を出し、10対10で終了した。ホームのヴェローナからはススロフ、アウェイのフィオレンティーナからはグドムンドソンが退場処分を受けた。


  • デ・ヘアの献辞

    マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデ・ヘアは、試合後に特別な思いを語った。「私のセーブはすべて入院中の父に捧げますとDAZNの取材に答えた。「今シーズン最高の試合ではなかったが、時には実力以上に結果が出なかったこともあったし、今日はその逆だった。サッカーとはそういうものだ。 「今日はこの試合に集中していた。残留争いにおいて、まだ何も成し遂げていないからだ。その後には、新たな刺激を与えてくれるヨーロッパの舞台が待っている。クリスタル・パレスは、プレミアリーグの他のチーム同様、攻撃的で狭いピッチでプレーするチームだ。彼らは強いが、我々はベストを尽くすつもりだ

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  • フィオレンティーナの順位表

    ヴェローナ戦での勝利により、フィオレンティーナはリーグ戦4試合連続無敗を達成した。カンファレンスリーグのラコフとの決勝トーナメント1回戦（ホーム＆アウェイ）を含めると、無敗試合は6試合となる。現在、セリエAにおいてフィオレンティーナは降格圏から5ポイント差をつけており、 3位下から数えて3番目の位置には27ポイントのレッチェがいますが、同チームは1試合少ない状況（明日アタランタと対戦予定）です。一方、ヴァノーリ監督率いるフィオレンティーナは、レッチェ戦で勝ち点3を獲得し、さらにピサカーネ監督率いるレッチェがレッジョ・エミリアでのサッスオーロ戦で敗れたことも追い風となり、カリアリを抜き去って勝ち点32を記録しています。