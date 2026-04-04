ヴェローナ対フィオレンティーナ、デ・ヘア：「すべてのセーブは、入院中の父に捧げます」

マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデ・ヘアは、試合後に特別な思いを語った。「私のセーブはすべて、入院中の父に捧げます」とDAZNの取材に答えた。「今シーズン最高の試合ではなかったが、時には実力以上に結果が出なかったこともあったし、今日はその逆だった。サッカーとはそういうものだ。 「今日はこの試合に集中していた。残留争いにおいて、まだ何も成し遂げていないからだ。その後には、新たな刺激を与えてくれるヨーロッパの舞台が待っている。クリスタル・パレスは、プレミアリーグの他のチーム同様、攻撃的で狭いピッチでプレーするチームだ。彼らは強いが、我々はベストを尽くすつもりだ」