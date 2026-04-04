フィオレンティーナの残留は、元マンチェスター・ユナイテッドのスペイン人GK、ダビド・デ・ヘアの活躍にもかかっている。フィオレンティーナにとって極めて厳しいシーズンの中、彼はリーグ戦終盤の数ヶ月間、ヴァノーリ監督率いるチームを支え続けている。 降格回避をかけた重要な直接対決となったヴェローナでのアウェイ戦でも、35歳の彼は決勝点につながる決定的なセーブを見せた。フィオレンティーナは1-0で勝利し、試合終了10分余り前にニコロ・ファジョリが決勝ゴールを挙げた。試合は両チームとも1人ずつ退場者を出し、10対10で終了した。ホームのヴェローナからはススロフ、アウェイのフィオレンティーナからはグドムンドソンが退場処分を受けた。
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ヴェローナ対フィオレンティーナ、デ・ヘア：「すべてのセーブは、入院中の父に捧げます」
デ・ヘアの献辞
マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデ・ヘアは、試合後に特別な思いを語った。「私のセーブはすべて、入院中の父に捧げます」とDAZNの取材に答えた。「今シーズン最高の試合ではなかったが、時には実力以上に結果が出なかったこともあったし、今日はその逆だった。サッカーとはそういうものだ。 「今日はこの試合に集中していた。残留争いにおいて、まだ何も成し遂げていないからだ。その後には、新たな刺激を与えてくれるヨーロッパの舞台が待っている。クリスタル・パレスは、プレミアリーグの他のチーム同様、攻撃的で狭いピッチでプレーするチームだ。彼らは強いが、我々はベストを尽くすつもりだ」
フィオレンティーナの順位表
ヴェローナ戦での勝利により、フィオレンティーナはリーグ戦4試合連続無敗を達成した。カンファレンスリーグのラコフとの決勝トーナメント1回戦（ホーム＆アウェイ）を含めると、無敗試合は6試合となる。現在、セリエAにおいてフィオレンティーナは降格圏から5ポイント差をつけており、 3位下から数えて3番目の位置には27ポイントのレッチェがいますが、同チームは1試合少ない状況（明日アタランタと対戦予定）です。一方、ヴァノーリ監督率いるフィオレンティーナは、レッチェ戦で勝ち点3を獲得し、さらにピサカーネ監督率いるレッチェがレッジョ・エミリアでのサッスオーロ戦で敗れたことも追い風となり、カリアリを抜き去って勝ち点32を記録しています。